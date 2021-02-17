Кардиолог объяснила, как внешний вид выдает опасную болезнь

Атеросклероз - заболевание, поражающее артериальные сосуды в организме, - достаточно часто встречается среди россиян. Недуг грозит серьезными осложнениями, если вовремя его не обнаружить. В частности, могут развиться стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт. Во многих случаях атеросклероз можно распознать по ряду внешних признаков.

Как отметила заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Нана Погосова, о нарушении липидного обмена говорят кожные образования - ксантомы. Обычно они располагаются на коже век, шеи, не болят и имеют желтовато-бурый цвет. В этом случае врач, вероятно, назначит анализ крови на содержание холестерина и триглицеридов. Кроме того, надо будет скорректировать питание: начать есть больше овощей, ограничить сладости, насыщенные жиры, передает KP.Ru.

Признаком нарушения периферического кровообращения может быть боль в мышцах ног и выпадение волос в этой области. Кроме того, развитие недуга может быть связано с состоянием ротовой полости. Риск атеросклероза повышается даже при обычном кариесе, так как патогенные бактерии попадают в кровь. Поэтому крайне важно соблюдать гигиену полости рта.

Заниматься самолечением в этих случаях - опасно. При любом из внешних признаков проблем с сердцем, следует обратиться к врачу.