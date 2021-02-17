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17.02.2021 18:03
Рубрика: Общество

Осадки останутся

Ученые и летом не исключают погодных аномалий
Текст: Ирина Штерман (Иркутская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)
Смерч на Байкале, оттепели вместо крещенских морозов, снегопады на побережье Черного моря. Даже для сибиряков зима порой казалась непривычно холодной. Февраль продолжает чудить: температура за сутки может подняться от минус 30 до 3 градусов, а потом снова опуститься на прежнюю отметку.
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Когда еще увидишь пальму в снегу? Уникальный случай - в Крыму. Даже старожилы не помнят такого. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

С чем это связано и чего ждать от весны и лета, "Российская газета" спросила у Инны Латышевой, заведующей кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета - базовой кафедры Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Инна Валентиновна, чем наука объясняет такие аномальные погодные встряски? Мегаснегопады, например?

Инна Латышева: Мы часто находились под влиянием высоких перепадов температуры, в том числе на высотах, где происходит облакообразование. В отдельные периоды также происходило сближение арктической, умеренной и субтропической воздушных масс.

Таким образом, основной вклад в увеличение зимних осадков внесло усиление меридиональных потоков в атмосфере.

В Сибири и Америке, по результатам исследований, атмосферные процессы сменяют друг друга наиболее часто, следовательно, и климат наиболее изменчив. Это наглядно подтверждают карты аномалий температуры для января 2021 года, когда наиболее высокие темпы роста температур действительно отмечались над Северной Америкой, а интенсивный очаг холода - над Азией.

Фото: www.youtube.com
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Кроме того, в этом году в экваториальной зоне Тихого океана отмечается холодная фаза глобальной циркуляции - Ла-Нинья, возможно, она тоже внесла свой вклад в усиление процессов.

Не стоит отрицать и влияния антропогенного фактора, который тоже может усилить амплитуду меридиональных процессов. Наконец, мы находимся в начале нового солнечного цикла, но его проявление в атмосферных процессах - это предмет отдельного исследования.

Еще одна аномалия нынешнего января - зимний смерч. А он чем вызван?

Инна Латышева: Этот мезовихрь был зафиксирован в Утулике, на южной оконечности озера Байкал, 5 января. Хотя на Байкале смерчи были и раньше, но январь для развития мощной кучево-дождевой облачности, его порождающей, - не самый подходящий месяц.

Тем не менее прохождение на высотах холодного мезоциклона над еще теплой поверхностью водоема при сильных скоростях и сдвигах ветра привело к образованию этого интересного явления.

Так оно локальное и, как правило, с коротким жизненным циклом, его не удалось зафиксировать на байкальских метеостанциях. Однако в условиях контрастности погодных условий, о которой мы уже с вами говорили, его формирование говорит о том, что редкие погодные явления в Байкальском регионе, скорее всего, станут не такими уж редкими.

С сентября Иркутскую область регулярно трясет. Это может как-то влиять на погоду?

Инна Латышева: Пока мы можем сказать, что такое совпадение экстремальных событий в атмосфере с серией землетрясений и полетом болида, безусловно, подталкивает нас к необходимости проведения комплексных исследований.

На Байкале смерчи были и раньше, но январь для них - не самый подходящий месяц. И это не единственный зимний сюрприз 2021 года

Необходимо более глубокое понимание причин наблюдаемых погодных и природных аномалий. Предварительный анализ атмосферных процессов в периоды сильных январских землетрясений в Иркутской области с 1862 года показал обнадеживающие результаты для поиска возможностей их прогнозирования в будущем.

Инна Валентиновна, какие погодные рекорды ученые зафиксировали этой зимой в нашем регионе?

Инна Латышева: Если в декабре жители Иркутской области были обеспокоены небольшой высотой снежного покрова, то январь это с лихвой компенсировал.

Особенно снежным он оказался и в Иркутске, где выпала трехмесячная норма осадков. Это превысило предыдущий рекорд 1956 года. Объединяет эти "снежные годы" чередование интенсивных волн тепла и холода. Однако в 956 году были более сильными понижения и повышения средних суточных температур (до 12 - 15°С относительно нормы), а в 2021 году - большей оказалась продолжительность волн тепла. В феврале обильные осадки продолжились: снега в Иркутске уже выпало в 1,6 раза больше зимней климатической нормы.

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
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Снег завалил всю страну. А где его было больше всего?

Инна Латышева: Если проследить зимние аномалии осадков в январе 2021 года от западных до восточных границ России, то максимумы месячных сумм осадков отмечались в центральном регионе, на Урале.

Например, обычно в малоснежной Чите выпала четырехмесячная норма осадков. Интересно, что с волнами арктического холода снег отмечался и в субтропическом климате юга России. А вдоль арктического побережья суммы осадков были в основном в пределах нормы.

Кстати, сильнейшие снегопады были в Испании, Италии, Австрии, Японии и США. Еще удивительнее, что в середине зимы снег выпал в пустыне Сахара и в Саудовской Аравии.

Говорят, в этом году особенно активы циклоны. А здесь в чем причина?

Инна Латышева: Повышенная активность циклонов этой зимой связана с тем, что очень благоприятные условия складывались в районах их образования вдоль побережий материков, в Средиземноморье. И даже в Монголии, где обычно господствует Монгольский центр Азиатского антициклона.

Также нельзя не учитывать влияние ветровых потоков тепла и влаги, ориентированных с Тихого океана и достигающих нашего региона.

В Сибири на севере господствовал холодный циклон, а на юге были выносы теплого воздуха со Средиземноморья, Черного моря, а также из районов Балхаша. В результате, например, по северу Иркутской области минимальные температуры опускались до -55…57ºС. А южные районы чаще попадали под влияние атмосферных фронтов.

Прогноз

Февраль покажет

Инна Валентиновна, каких сюрпризов нам еще ждать от погоды?

Инна Латышева: Могу сказать одно. Если февраль также окажется аномально снежным, необходимо будет более внимательно анализировать температурные аномалии весенних месяцев. А также вероятность возникновения экстремальных гидрометеорологических явлений в летние месяцы.

От редакции. Среди экстремальных гидрометеорологическим явлений можно выделить: половодье, продолжительные сильные ливни, переувлажнение почвы, град. Что нас ждет впереди - покажет февраль.

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