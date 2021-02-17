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17.02.2021 06:36
Рубрика: Культура

Командировки особого значения

На Алтае вышла книга о солдатах локальных войн
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 34(8385)
"Мы нередко сталкиваемся не только с забвением подвигов наших предков, но и с элементарным незнанием собственной истории. Нередко те, кто с трибун произносят, словно мантру: "Никто не забыт, ничто не забыто", плохо представляют, что в Книгах памяти поныне отсутствуют миллионы имен погибших, пропавших без вести, сгинувших в плену, в "котлах", партизанских отрядах и лагерях, умерших от ран и болезней, расстрелянных врагами и своими. И это - об участниках Великой Отечественной войны.
В локальных войнах по всему миру погибали молодые советские парни. А мы сегодня даже не можем подсчитать, сколько их не вернулось домой. Фото: Предоставлено Сергеем Петровым В локальных войнах по всему миру погибали молодые советские парни. А мы сегодня даже не можем подсчитать, сколько их не вернулось домой. Фото: Предоставлено Сергеем Петровым
В локальных войнах по всему миру погибали молодые советские парни. А мы сегодня даже не можем подсчитать, сколько их не вернулось домой. Фото: Предоставлено Сергеем Петровым

А что говорить о тех, кто волею судеб оказался на фронтах локальных войн? Ведь только в ходе "незнаменитой" советско-финской войны Алтай потерял более тысячи своих земляков, имена которых публикуются в этой книге впервые. А ведь были еще и кровопролитные сражения с басмачами, бандеровцами, японцами, бои в Испании, Корее, Вьетнаме, на Ближнем Востоке, на острове Даманский, восстания в Берлине, Будапеште, Праге, ввод "ограниченного контингента" в Афганистан, кровавая бойня на Северном Кавказе..."

Фото: Георгий Зельма / РИА Новости
Посмертно в 1974 году была издана первая книга Асатура Петросяна под названием "В огне"

Это строки из книги "Локальщики", презентация которой прошла в Барнауле. Автор - Анатолий Муравлев, член Союза писателей России, председатель Алтайского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

В Алтайском крае уже выходили книги, посвященные памяти участников локальных войн. По сути, это были списки погибших, и с каждым новым изданием они удлинялись.

Анатолий Муравлев: Не стану утверждать, что в "Локальщиках" дан окончательный список, но на данный момент он наиболее полный. В восьмидесятые годы писали, что в Афгане погиб 141 наш земляк, потом - 143, 145, 157... В моей книге есть данные о 187 погибших. Такая же картина и по Северному Кавказу. На сегодняшний день - 287 человек (до недавних пор - 276). Среди них - два Героя России.

Большую помощь в работе мне оказали солдатские матери - в частности, Валентина Булгакова, председатель Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. Валентина Ивановна знает про всех матерей и вдов, кто куда переехал. Солдатские матери тщательно проштудировали мои списки и где-то их дополнили, уточнили. Низкий им поклон.

Когда появился интерес к теме "локальщиков"?

Анатолий Муравлев: Я был студентом Алтайского сельхозинститута, и со мной в одной группе учился Илья Кабышев. Он был старше меня и, как выяснилось, участвовал в Карибском кризисе. Но сколько ни допытывались у него о подробностях, он твердил одно: "Извини, давал подписку о неразглашении. Все фотографии особисты отобрали. Могу сказать, что кубинские девушки прекрасны, вода теплая, пальмы высокие, а нашими ракетами мы бы все разнесли - до Америки было 150 километров". И во мне тогда что-то щелкнуло. Начав работать в газете "Молодежь Алтая", я старался не упускать возможность что-то узнать про "локальщиков". Так, в селе Советское участник боевых действий в Венгрии в 1956 году вспомнил, что перед отправкой замполит им на голубом глазу заявил: "Там американский десант высадился, надо срочно спасать государство венгерских трудящихся!"

Те, кто воевал в Афганистане, не забудут об этом никогда. Фото: Предоставлено Сергеем Петровым

Один из сюжетов связан с историей знаменитого травника - автора нескольких книг о лекарственных травах Алтая Юрия Никифорова.

Анатолий Муравлев: Я случайно увидел у него удостоверение об ордене Отечественной войны I степени. Спрашиваю: "Вы же с 1927 года - на какой же войне такую награду получили?" Никифоров смеется: "Я много где воевал - с "лесными братьями" в Прибалтике, в плену у них, раненый, побывал. В Греции с американцами стреляли друг в друга". В 1946 году в Греции, находившейся в зоне оккупации англичан, были сильны позиции коммунистов, там началась гражданская война. СССР помогал повстанцам оружием, деньгами, полиграфическим оборудованием. На Балканы была направлена и спецгруппа советских военнослужащих численностью 800 человек, в которой служил Юрий Никифоров. Выдавали они себя за греческих партизан. На помощь повстанцам пришло подкрепление из Югославии, Болгарии, Албании. Англичане поняли: в одиночку с восстанием не справиться и обратились за поддержкой к США. В 1948-м Сталин, понимая, что ситуация становится неуправляемой и может поджечь весь Балканский полуостров - зону влияния СССР, приказал свернуть помощь партизанам. Наш земляк с большим трудом вернулся домой, а многие его сослуживцы погибли в Греции. Выбирался Никифоров с группой из тридцати человек через Софию. С ним были два земляка - из Бийска и Онгудая.
Вышла книга Николая Долгополова "Легендарные разведчики-3"

Выходцы из Алтая участвовали в боевых действиях даже в Иране. Во время Второй мировой войны СССР, Великобритания и Австралия ввели туда свои войска. Мы даже успели создать на севере "социалистическое государство", которое после войны сразу исчезло. По территории Ирана проходили маршруты ленд-лиза, на которых работал военный шофер, житель Бийска Тимофей Филиппов. Потом он воевал в Крыму и Сталинграде. В 2013-м, когда я написал о нем, Филиппов был еще жив, справил 100-летие.

Какие эпизоды особенно зацепили?

Анатолий Муравлев: События на советско-китайской границе, на острове Даманском - там служили мои сверстники, 58 ребят погибли, из них пятеро наших земляков. Отдельная тема - война с Финляндией в 1939-1940 годах. Я корпел над списком погибших два с лишним месяца. На сайте минобороны опубликованы данные о потерях - 136 тысяч имен, и среди них я отыскал 1 109 наших земляков. Мы вступили в ту войну с шапкозакидательскими настроениями. Армия оказалась не готова к северной зиме. Десятки тысяч просто замерзли в снегах. В списках погибших много чего перепутано - деревни, где они родились и откуда были призваны в армию, с ошибками записаны. Убежден, историки могут найти еще немало наших земляков в этих скорбных документах.

Остались белые пятна и по участию уроженцев и жителей Алтая в военных действиях в Африке. В советское время об этом нельзя было писать, в 1990-е было уже не до того, а сейчас это, к сожалению, мало кому нужно.

- Я с большим облегчением выдохнул, когда увидел отпечатанной эту книгу, - признается Муравлев. - Теперь порадую своих друзей, воевавших на Даманском, в Афганистане и на Северном Кавказе.

Цитата

"Больше тридцати лет назад вывели из Афганистана "ограниченный контингент советских войск". И оказалось, что о четырех десятках погибших наших земляках нет сведений ни у официальных властей, ни у самих "афганцев". Сорок один человек был забыт! "Почему так случилось?" - этот вопрос я задавал ветеранам афганской войны и чиновникам, но он так и остался без ответа. Еще в октябре 2012 года известный на Алтае исследователь военной истории Евгений Платунов с грустью констатировал: "Нигде нет до сих пор полного списка земляков, погибших и не вернувшихся с Северного Кавказа. Чаще всего называют лишь количество - 240 (на ноябрь 2009-го). И это при наличии целой кучи ветеранских организаций! Неужели так трудно было за прошедшие годы составить этот список погибших и пропавших без вести - без разделения на ведомственную принадлежность (МО, МВД, ФСБ)?"

Из книги Анатолия Муравлева "Локальщики"

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