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17.02.2021 13:46

На ольхонском льду все жарче

До начала Olkhon Ice Fest остались считаные дни
Текст: Екатерина Вострикова
Российская газета - Неделя - Восточная Сибирь № 34(8385)
Последнюю неделю на льду Байкала было жарко - подготовка к фестивалю Olkhon Ice Fest вышла на финальную прямую. Напомним, он состоится совсем скоро - с 20 по 22 февраля на острове Ольхон. Точнее, возле острова - прямо на льду озера рядом с поселком Хужир.
Для мастеров ледовой скульптуры уже заготовлено 200 тонн чистейшего байкальского льда. Фото: Оркомитет фестиваля Olkhon Ice Fest Для мастеров ледовой скульптуры уже заготовлено 200 тонн чистейшего байкальского льда. Фото: Оркомитет фестиваля Olkhon Ice Fest
Для мастеров ледовой скульптуры уже заготовлено 200 тонн чистейшего байкальского льда. Фото: Оркомитет фестиваля Olkhon Ice Fest

- Ледовый городок с детской зоной и сценой уже готов. Кроме того, мы заготовили более 200 тонн льда для мастеров ледовой скульптуры. Восемь команд заехали на остров 14 февраля и с понедельника приступили к работе. Так что уже проступили общие очертания нашей площадки, - рассказал Семен Майор, генеральный директор туристической компании "Ольхон Скай", придумавший и второй год организующий фестиваль.

Тема конкурса ледовых скульптур в этом году - "Трансформации мира". Как мы меняемся, как меняется жизнь вокруг нас, к чему это все приведет, как это видят и чувствуют художники, - рамки темы настолько глобальны, что и рамками их не назвать. Насколько высок оказался полет фантазии, можно узнать уже 19 февраля. А 20-го жюри назовет тройку победителей. Ну а посмотреть на них можно будет до марта включительно, пока лед не начнет таять.

В этом году на Байкал приехали восемь российских команд - кроме Иркутска, представлены Хабаровск, Якутск, Екатеринбург, Барнаул. Словом, основные центры ледовой скульптуры России. Именитые мастера, победители международных фестивалей на Аляске и в Харбине.

- Мы посчитали: на всех участников Olkhon Ice Fest 2021 года приходится более 200 побед и призовых мест в разных конкурсах и фестивалях в России и за рубежом, - уточнила пресс-секретарь фестиваля Татьяна Кошкина. - Так что уровень у нас, без ложной скромности, мировой.

На всех участников Olkhon Ice Fest-2021 приходится более 200 побед и призовых мест в конкурсах и фестивалях в России и за рубежом

Но если приехать на Байкал зарубежные мастера не смогли из-за закрытых границ, то для конкурса эскизов не было преград. Жюри рассмотрело 43 заявки от команд из семи стран - России, Белоруссии, Казахстана, Египта, Германии, Франции и Канады. По словам Евгения Тимковича, арт-директора фестиваля Olkhon Ice Fest, авторы прислали более 60 эскизов - от набросков до тщательно проработанных. Победительницей стала парижанка Доминика Ярчок. Ее работу напечатали на баннере и прикрепили на ледяную двухметровую стену рядом со скульптурами. Так что все гости фестиваля смогут на нее полюбоваться.

Есть и еще одна хорошая новость: поскольку ограничения в Иркутской области понемногу снимают, открывают театры, разрешают концерты, то у фестиваля будет не только спортивная, но и культурная программа. Творческие коллективы всего Ольхонского района готовятся выступить перед гостями в день открытия.

Обязательно будет и угощение на льду. Кроме национальной кухни, можно будет попробовать и авторскую - один из лучших ольхонских отелей "Байкал Вью", партнер фестиваля, прямо на площадке фестиваля построил ледовый ресторан Life, для которого шеф-повара из Иркутска придумывают интересные блюда.

- В этом году к фестивалю присоединится "Заповедное Прибайкалье" - сотрудники Прибайкальского национального парка готовят квест на знание природы Иркутской области, птиц и зверей, обитающих у нас, и правил поведения в нацпарках, - добавил Семен Майор.

По его словам, чем ближе 20 февраля, тем больше интерес - звонят не только жители района, но и иркутяне. Люди соскучились по ярким праздникам, по общению, по веселью и заранее предвкушают длинные выходные на Ольхоне. Поэтому организаторы рассчитывают, что гостей на фестивале будет много.

Кстати

А те, у кого не получится приехать на Байкал, следить за праздником смогут в социальных сетях на страничках фестиваля в Instagram и Facebook - их легко найти по хештегу #olkhonicefest. Не забывайте, что в этом году у конкурса будет и онлайн-программа!

На правах рекламы

В регионах Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО

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