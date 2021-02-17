Начальника СИЗО-1 Иркутска уволили после проверки ФСИН

Начальника СИЗО-1 Иркутска, где арестованные издевались над сокамерником, уволили. Об это говорится в сообщении пресс-службы ФСИН. Его заместитель, начальник оперативного отдела и заместитель начальника ИК-6 временно отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, центральный аппарат ФСИН с 18 января проводит проверку соблюдения прав человека в учреждениях ГУФСИН РФ Иркутской области. Проверка инициирована после жалоб родственников заключенных на издевательства в отношении осужденных и на бездействие сотрудников пенитенциарных учреждений.

По материалам проверки о фактах незаконных действий отдельных сотрудников СИЗО-1 и ИК-6, а также противоправных деяний со стороны осужденных, следственным управлением СКР по региону были возбуждены уголовные дела. Как отмечает ФСИН, Комиссия центрального аппарата ведомства будет работать в Иркутской области до окончания расследования уголовных дел и привлечения всех виновных лиц к ответственности.