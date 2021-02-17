Эксплуатируя самые крупные за Уралом очистные сооружения канализации, МУП города Новосибирска "Горводоканал" постоянно добивается высокой эффективности очистки сточных вод и обработки осадка за счет внедрения передовых технологий и современного оборудования.

Новосибирск - третий по численности город в России, и его жизнеобеспечение - стратегически важная задача не только для самого города, но и для всей страны в целом. Сорок лет назад в Новосибирске были запущены в эксплуатацию Очистные сооружения канализации (ОСК). Сегодня это один из крупнейших в стране природоохранных комплексов, на котором трудятся более 320 высококвалифицированных специалистов.

Без ущерба для природы

Первая очередь очистных сооружений Новосибирска проектной производительностью 600 тысяч м3/сутки была построена в 1980 году. Блок второй очереди, мощность которой составляет 200 тысяч м3/сутки, - в 1986 году. На сегодняшний день расчетная производительность ОСК составляет 600 тысяч м3/сутки. Это крупнейшие сооружения за Уралом. Несомненно, их природоохранное значение для города неоценимо.

На ОСК очистке подвергаются сточные воды Новосибирска, Бердска, Оби, Кольцово, Академгородка, поселков Краснообск, Пашино и пригородных рекреационных зон. Комплекс расположен в десяти километрах от черты городской застройки в районе поселке Кудряшовский на площади 210 гектаров. Сложно поверить, но в сутки около 500 тысяч кубометров сточных вод (в паводковый период - до 650 тысяч кубометров) перекачивают 87 насосных станций. Через дюкерные переходы, проложенные по дну Оби, сточные воды с правого берега попадают на главную насосную станцию, а затем на ОСК.

Строительство отстойников 1-й очереди ОСК, 1980 г. Фото: Горводоканал

Вряд ли кто из жителей мегаполиса задумывается над тем, какой сложный путь проходит вода после того, как ее использовали, и как организован процесс очистки и обеззараживания. Потому что когда процесс налажен и отточен, к нему нет вопросов. А ведь практически до конца 70-х годов прошлого века (пока в 1980 году не была построена первая очередь комплекса) сточные воды канализовались напрямую в Обь.

Медлить было нельзя

Как вспоминают ветераны, медлить со строительством было нельзя: быстро растущий Новосибирск остро нуждался в инфраструктуре очистки канализационных стоков. Комплекс возводили с соблюдением всех технологических требований.

Невозможно переоценить то, что было сделано в то время руководителями города и области, специалистами, строителями и студентами, которые вызвались участвовать в стройке.

По словам ветерана "Горводоканала" Петра Ващенко, который трудится на предприятии 44 года, была развернута масштабная стройка, на которой работало более 500 человек.

- Картина была впечатляющая: огромные железобетонные кольца, выступающие из земли, кругом трубы, песок, строительные краны и тяжелая техника, уже завозили оборудование, все строго, все огорожено, множество людей, везде движение. Стройка стремительно продвигалась, - вспоминает Петр Ващенко.

Главный инженер МУП "Горводоканал" Юрий Багаев отмечает, что открытие первой очереди ОСК проходило в морозы. Испытания прошли успешно, и систему нужно было запускать.

- Через год-полтора, как стоки стали перекачивать на очистные сооружения, река очистилась, - говорит о главном результате проделанной работы ветеран "Горводоканала" Григорий Хуторнюк.

В наши дни, когда экологии уделяется огромное внимание, а сохранение рек и озер включено в приоритетные направления национального проекта "Экология", становится понятно, насколько важным и стратегически правильным было решение создать еще в 70-80-х годах прошлого века очистные сооружения канализации, которые, без преувеличения, сегодня являются ключевым элементом экосистемы мегаполиса.

- В 1960-1980 годы Новосибирск быстро развивался, и в этот же период активно вкладывали средства в создание инфраструктуры водоснабжения, водоотведения. Это период мощнейшего развития инженерного комплекса города, - подчеркивает Юрий Похил.

Но так было не всегда. Достаточно вспомнить 1990-е, когда многие предприятия прекратили свою работу, задолженность по зарплате росла, как снежный ком, а первоклассные специалисты были вынуждены уходить торговать на барахолку. Средств на инженерную инфраструктуру выделялось ничтожно мало. Новосибирский "Горводоканал" - одно из немногих предприятий, которому удалось сохранить коллектив и мобилизовать его на выполнение важнейших для города задач.

В 1996 году произошел поворотный момент в судьбе "Горводоканала": ему был присвоен новый статус - муниципального унитарного предприятия. Через десять лет оно станет лидером природоохранной деятельности в России, будет ежегодно входить в топ "1000 лучших предприятий России", а руководитель МУП Юрий Похил получит звание заслуженного работника в области окружающей среды Новосибирской области.

Сила - в людях и технологиях

В 2006 году предприятие одним из первых в стране разработало инвестиционную программу, которую утвердил муниципалитет. Запланированные в ней средства решено было направить на модернизацию и обновление оборудования. Был взят курс на техническое перевооружение, оснащение комплекса современным оборудованием, внедрение новейших технологий по очистке сточных вод. К этому времени уже потребовался капитальный ремонт основных сооружений.

Площадки депонирования осадка. Фото: Горводоканал

- Когда мы говорим об экологической безопасности, то первым делом называем МУП "Горводоканал". Предприятие, которое существует фактически за счет оплаты населением и организациями услуги водоснабжения и водоотведения, находит средства для постоянного совершенствования своей деятельности, - отмечает заместитель министра природных ресурсов Новосибирской области Юрий Марченко.

В целом комплекс ОСК - мощнейший "организм", в котором важна слаженная работа всех подразделений. В их числе - участки механической и биологической очистки, обработки осадка, химико-бактериологическая лаборатория, паросиловой участок, участок контрольно-измерительных приборов и автоматики, ремонтно-механическая мастерская, участок средств механизации, участок ремонта и техобслуживания энергетического оборудования и, конечно же, главная насосная станция (ГНС).

Таких мощных ГНС в стране единицы. Для поддержания ее бесперебойной работоспособности ежегодно проводится обновление оборудования и механизмов. Серьезные преобразования с технической точки зрения произошли на ГНС за последние шесть лет. В 2015 году проведена полная модернизация приемного отделения ГНС. Механические процеживающие решетки сменили на новые и долговечные, из нержавеющего материала, благодаря чему объем задерживаемых крупных включений увеличился в два раза. В 2015-2017 годах реализована программа модернизации ГНС в сфере энергосбережения.

В связи со снижением общего водопотребления города количество перекачиваемых сточных вод значительно сократилось. Установленные ранее насосы большого напора не соответствовали текущим параметрам гидравлической нагрузки. Поэтому было принято решение заменить четыре из восьми основных насосов на агрегаты с меньшим напором и сохранением производительности. В 2016 году на заказ было изготовлено два новых отечественных насоса ТВС. Благодаря им энергопотребление, затрачиваемое на перекачку стоков, снизилось почти на тридцать процентов. В ближайшее время планируется дальнейшая замена еще двух насосных агрегатов.

В течение 25 лет ГНС руководил Леонид Шилов. Сегодня начальник станции - Игорь Посаженников, который тридцать лет отработал на предприятии.

Вообще для "Горводоканала" характерно то, что люди здесь трудятся по двадцать-сорок лет. Так, 25 лет работой на участке механической очистки (УМО) руководит Сергей Берестнев. Ему помогают инженеры Виктор Петров и А. А. Кошелева. С момента запуска сооружений трудится слесарь-ремонтник Александр Фролов, большую часть трудовой жизни посвятили участку оператор на решетках и песколовках Олег Шеховцов и оператор на отстойниках Татьяна Яценко.

Не останавливая текущую работу участка, коллектив УМО провел масштабную реконструкцию, в результате которой заменены изношенные за годы работы процеживающие решетки. В 2007 году запущены в работу две дополнительные песколовки. На всех восьми песколовках проведена реконструкция, благодаря которой увеличилось количество задерживаемого песка. В результате в осадке первичных отстойников его содержание сократилось на шесть-семь процентов. В насосных станциях сырого осадка центробежные насосы заменили на винтовые фирмы "Seepex".

Не менее значимые преобразования произошли на всех участках ОСК. Так, на участке биологической очистки системы аэрации в двенадцати аэротанках заменены на систему современных фильтров. В результате значительно повысилась эффективность очистки сточной жидкости. На участке обработки осадка полностью заменено все оборудование и механизмы. В результате обеспечено 100-процентное обезвоживание образующегося осадка.

Цех механического обезвоживания. Фото: Горводоканал

Обезвоженный осадок размещается на площадках депонирования, построенных в 2008 году (первая очередь) в рамках инвестиционной программы 2007-2013 годов.

Также были построены площадки депонирования второй очереди - это специально спланированные, частично заглубленные сооружения с ограждениями высотой более семи метров, предназначенные для утилизации осадков сточных вод. 2013 год - №№ 1, 2; 2014 год - №№ 3, 4; 2017 год - №№ 5, 6 общей площадью 24 гектара.

В лаборатории ОСК ведется детализированный микробиологический анализ активного ила по авторскому методу доктора биологических наук О. Г. Никитиной. Много лет химико-биологической лабораторией ОСК руководила Марина Лобозина, а с 2006 года по начало 2020-го - Михаил Смоляр, ныне ветеран "Горводоканала".

- Наше предприятие - барьер по недопущению загрязнения водного объекта, - подчеркивает главный инженер Юрий Багаев.

И в основе этого барьера - непрерывное совершенствование, слаженная работа опытного коллектива и понимание высочайшей ответственности, которая возложена на "Горводоканал".

Кстати

Одним из значимых технологических решений последней пятилетки стало строительство блока ультрафиолетового обеззараживания (УФО) на комплексе очистки сточных вод. Он был введен в эксплуатацию в 2016 году, что является завершающим этапом комплекса инженерно-технических мероприятий по уменьшению сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в Обь. И здесь новосибирский "Горводоканал" оказался в числе первых. Как заметил руководитель Верхне-Обского Бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Василий Борисенко, в Новосибирске непрерывно идет процесс модернизации водохозяйственного комплекса. То, что делает "Горводоканал", берут на заметку другие территории.

Здание блока УФО на ОСК, 2016 год. Фото: Горводоканал

Высокое качество, безопасность воды на выходе не раз подтверждали специалисты, эксперты в области защиты окружающей среды.

Напомним, что ранее, в 2010-2013 годах, "Горводоканал" ввел в эксплуатацию комплексы ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды на двух насосно-фильтровальных станциях. Таким образом, Новосибирск стал первым в стране городом-миллионником, в котором цикл обработки воды ультрафиолетом - как перед подачей ее населению, так и после очистки стоков - полностью замкнут. Это гарантирует экологическую и санитарную безопасность Новосибирской агломерации и всех прилегающих территорий.

Прямая речь

Юрий Похил, директор МУП города Новосибирска "Горводоканал":

- Время ставит перед нами новые вызовы. Нельзя останавливаться на достигнутом. Для того, чтобы качество очистки стоков всегда было на высоком уровне и соответствовало нормативам, мы внедряем новейшие технологии, материалы и современное оборудование, автоматизируем технологические процессы. Тем самым обеспечиваем стабильную работу системы водоотведения города. Наше предприятие не просто предоставляет услугу населению, но еще и стоит на защите природной среды от загрязнений.

Справка

МУП "Горводоканал", который является одним из крупнейших водохозяйственных предприятий России, ежесуточно подает в город 600 тысяч кубометров питьевой воды, осуществляет сбор и транспортировку 500 тысяч кубических метров сточных вод, проводит их полную биологическую очистку. Общая протяженность сетей водопровода и канализации составляет 3 400 километров.

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