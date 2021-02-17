Новости

Дорожные пробки в Москве оцениваются в девять баллов 20:02
Курс евро понизился на 18 копеек до 89,1 рубля 19:59
Прогнозировать течение болезни поможет искусственный интеллект 19:44
ЦИК Болгарии зарегистрировал партию русофилов 19:15
Лидеры России и Парагвая обсудили борьбу с коронавирусом 18:56
Беларусь завершила вакцинацию медиков от COVID-19 вакциной "Спутник V" 18:56
Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху 18:35
Легрейд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону 18:33
Опубликованы анимированные постеры с основными бойцами Mortal Kombat 18:24
На Кубани после ограбления 101-летнего ветерана войны возбудили дело 18:22
Путин поручил к 2025 году запустить объекты научно-технической долины МГУ 18:21
Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем 18:18
Путин поручил обобщить опыт дистанционного обучения 18:17
Минфин разъяснил условия льготных ставок налога на вывод доходов 18:16
Южный вестибюль станции метро "Динамо" закроют на реставрацию 18:13
Абрамченко назвала приоритеты кабмина в области экологии и климата 17:48
Супруга Елизаветы II госпитализировали из-за плохого самочувствия 17:38
В КБР отменили ограничения на работу общепита 17:37
Путин поручил доработать проект программы развития МГУ 17:35
Петербургский суд запретил еще четыре аниме-сериала 17:19
Регулярное употребление кофе меняет структуру человеческого мозга 17:17
Вышел трейлер диснеевской "Круэллы" с Эммой Стоун 17:14
В МХАТ им. Горького назначен новый исполнительный директор 17:10
"Спутник V" зарегистрировали в Габоне 17:01
Завершено расследование дела о сокрытии 265 млн рублей от налогообложения 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Синицы, дятлы и воробьи голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
Синицы, дятлы и воробьи голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
17.02.2021 19:45
Рубрика: Происшествия

Лесовоз на обочине

Пять жизней унесла авария на дороге в Иркутской области
Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)
Пять человек погибли в ДТП на трассе "Вилюй" между Братском и Тулуном. Рано утром в стоящий на обочине лесовоз врезалась "Тойота", а буквально через несколько секунд - междугородный автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский.

Первоначально ГИБДД сообщила о четырех жертвах: на месте скончались водители легковушки и автобуса и два пассажира "Тойоты". Но когда спасатели стали разбирать то, что осталось от иномарки, стало понятно, что пассажиров в ней было трое - среди покореженного металла нашли тело молодой девушки.

Фото: Госавтоинспекция Карелии/ vk.com
В Карелии в ДТП с лесовозом погибли двое детей и двое взрослых

По предварительной информации, трое пассажиров автобуса попали в больницу. Остальных подобрал проезжавший автобус Иркутск - Усть-Кут.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП. По словам водителя лесовоза, и легковушка, и автобус шли с большим превышением скорости. Но что делал грузовик на обочине и горели ли у него габаритные огни или "аварийка" - это предстоит выяснить. Инспекторам водитель сообщил, что накануне аварии они перегружали бревна и прицеп в какой-то момент отцепили.

К проверке и установлению причин ДТП подключились следователи Следственного комитета России. Пассажиров автобуса просят обратиться в полицию и дать показания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

По данным ГУ МВД региона, автобус принадлежит автоколонне 1880. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при оказании услуг при пассажирских перевозках.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

Главное сегодня

Путин оценил идею продовольственных сертификатов
Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем
Володин назвал Россию "последним островом свободы"
Источник: ЕСПЧ принял решение потребовать от России освобождения Навального
МИД: Россия может перейти к политике сдерживания США
Если виновник не известил страховщика о мелком ДТП, рублем его не накажут
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг