Пять человек погибли в ДТП на трассе "Вилюй" между Братском и Тулуном. Рано утром в стоящий на обочине лесовоз врезалась "Тойота", а буквально через несколько секунд - междугородный автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский.

Первоначально ГИБДД сообщила о четырех жертвах: на месте скончались водители легковушки и автобуса и два пассажира "Тойоты". Но когда спасатели стали разбирать то, что осталось от иномарки, стало понятно, что пассажиров в ней было трое - среди покореженного металла нашли тело молодой девушки.

По предварительной информации, трое пассажиров автобуса попали в больницу. Остальных подобрал проезжавший автобус Иркутск - Усть-Кут.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП. По словам водителя лесовоза, и легковушка, и автобус шли с большим превышением скорости. Но что делал грузовик на обочине и горели ли у него габаритные огни или "аварийка" - это предстоит выяснить. Инспекторам водитель сообщил, что накануне аварии они перегружали бревна и прицеп в какой-то момент отцепили.

К проверке и установлению причин ДТП подключились следователи Следственного комитета России. Пассажиров автобуса просят обратиться в полицию и дать показания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

По данным ГУ МВД региона, автобус принадлежит автоколонне 1880. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при оказании услуг при пассажирских перевозках.