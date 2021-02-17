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17.02.2021 03:00

И наука, и практика

В Алтайском ГАУ прошел масштабный международный агрофорум
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 34(8385)
В Алтайском государственном аграрном университете при поддержке министерства сельского хозяйства Алтайского края началась XVI Международная научно-практическая конференция "Аграрная наука - сельскому хозяйству", приуроченная к Году науки и технологий в России. Впервые аграрный форум проходил не только очно, но и дистанционно, что позволило привлечь более 350 участников из сорока городов России и девяти стран ближнего и дальнего зарубежья.
Николай Колпаков: Качество подготовки кадров - в центре нашего внимания. Фото: Константин Пехтерев Николай Колпаков: Качество подготовки кадров - в центре нашего внимания. Фото: Константин Пехтерев
Николай Колпаков: Качество подготовки кадров - в центре нашего внимания. Фото: Константин Пехтерев

В приветственном письме к участникам конференции губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил приоритетную роль науки в повышении эффективности сельхозпроизводства и внедрении новых технологий в АПК, подчеркнув необходимость тесной связи науки с практическим сельским хозяйством. Эта связь прослеживается уже в самом построении конференции.

Так, 9-10 февраля на пленарном заседании и круглых столах участники обсудили основные достижения и современные тренды развития агронауки. А 11 марта в практической части форума ученые совместно с сельхозпроизводителями и представителями министерства сельского хозяйства Алтайского края обсудят стратегию и тактику ведения предстоящих весенне-полевых работ 2021 года.

Модератором научной сессии выступил ректор Алтайского ГАУ Николай Колпаков. Основными темами обсуждения стали: перспективы развития сельских территорий и цифровизации сельхозпроизводства в России; ресурсосберегающие технологии возделывания зерновых культур и научное обеспечение животноводства; современные направления интенсификации выращивания овощей. Особый интерес участников форума вызвал доклад о традиционных методах ведения сельского хозяйства в Индии.

Так, академик РАН, главный научный сотрудник Института аграрной экономики и развития сельских территорий (Санкт-Петербург) Александр Костяев представил основные экономические механизмы и модели развития сельских территорий, как рыночные, так и нормативные. А руководитель Сибирского физико-технического института аграрных проблем (Новосибирск), академик РАН Виктор Альт рассказал о цифровизации в сельском хозяйстве.

- В Алтайском крае сегодня около одного миллиона тонн зерна производится с использованием элементов цифровых технологий. Это четверть всей зерновой продукции в регионе. Эффективность сельхозпроизводства за последние тридцать лет возросла в двадцать раз, - отметил он.

Особое внимание участники конференции уделили вопросу подготовки кадров для сельского хозяйства. Учреждения высшего и среднего образования сегодня готовят много специалистов аграрного сектора, но дефицит кадров в АПК по-прежнему остается. Одна из причин - в том, что некоторые направления подготовки уже не отвечают современным запросам отрасли.

На круглом столе "Совершенствование подготовки кадров с учетом требований инновационного развития и цифровизации экономики" генеральный директор Ассоциации "Агрообразование", профессор Виктор Бердышев напомнил, что в прошлом году на Госсовете при президенте РФ было дано поручение -обновить список аграрных профессий и специальностей в высших учебных заведениях в соответствии с современными реалиями.

- Министерство сельского хозяйства РФ уже направило в министерство образования новый список специальностей, - подчеркнул Виктор Бердышев. - Ведь за последние годы произошла значительная интенсификация сельхозпроизводства, появились новая техника и технологии, а вместе с ними и новые профессии. В ближайшее время будут востребованы: агроном-экономист, сельскохозяйственный эколог, агрокибернетик, сити-фермер. Уже сейчас нужны специалисты по контролю качества пищевой продукции. Необходимы менеджеры, подготовка которых раньше считалась непрофильной для аграрных вузов, а также специалисты в области агроинженерии, агробиотехнологий, агроробототехники.

Не менее важной темой обсуждения стала оценка качества подготовки специалистов и ее соответствие профессиональным стандартам. Николай Колпаков поделился с участниками форума опытом Алтайского ГАУ в проведении профессионально-общественной аккредитации и рассказал о проблемах сопряжения образовательных программ с профстандартами.

Прямая речь

Николай Колпаков, ректор Алтайского государственного аграрного университета:

- Качество подготовки кадров в сфере высшего и среднего образования всегда было предметом особого внимания. Право оценивать уровень подготовки долгое время было только у Рособрнадзора. С 2012 года у нас появился еще один арбитр - работодатели, которые получили возможность проводить профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ. Пока аккредитация добровольная, хотя это признание качества подготовки выпускников вуза. Работодатели очень заинтересованы в том, чтобы образовательные программы были четко ориентированы на профессиональные стандарты, и они готовы участвовать в проектировании и реализации образовательных программ.

На правах рекламы

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