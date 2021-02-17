В ДТП в Иркутской области погибли пять человек

Рейсовый автобус, "Камаз" и легковой автомобиль Toyota Ipsum столкнулись на федеральной трассе "Вилюй" в Иркутской области. ДТП произошло в среду около 04:00 по местному времени в районе населенного пункта Кузнецовка.

Погибли пять человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МВД. Скончались водитель автобуса и четыре человека, находившиеся в Ipsum. В автобусе было около 25 пассажиров. Информация о пострадавших уточняется.

По факту аварии полиция возбудила уголовное дело. Следственные органы СК России по Иркутской области проводят доследственную проверку, прокуратура начала проверку исполнения законодательства о пассажирских перевозках.