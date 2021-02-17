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17.02.2021 06:40

Туристы выйдут на экотропу

Текст: Алексей Хадаев (Горно-Алтайск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 34(8385)
В Горном Алтае появятся три экологические тропы - Катунская, Инегеньская и Шавлинская - в природном парке "Уч Энмек" и Шавлинском биологическом заказнике. Проекты новых маршрутов для туристов разработали специалисты Алтайского регионального института экологии в рамках программы социально-экономического развития Республики Алтай.

При выборе экотроп использовались такие критерии, как привлекательность для туристов, доступность, информативность. Как подчеркнули в республиканском министерстве природных ресурсов, экологии и туризма, также учитывались факторы уязвимости природных экосистем и наличие в окрестностях сакральных мест местных жителей, ведь проект должен принести пользу, а не вред.

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Катунская и Инегеньская экологические тропы расположены в южной части Онгудайского района и находятся в природном парке "Уч Энмек". Название парка переводится с алтайского как "Три головы" - расположенная здесь гора Уч Энмек имеет три вершины.

Инегеньская тропа начинается от устья последнего левого притока реки Нижний Инегень (левый приток Катуни) и идет вдоль реки до ее истока. Затем она поднимается на Теректинский хребет и идет по нему в юго-восточном направлении до высоты 2771.

Катунская тропа начинается у турбазы на левом берегу Катуни в 7 километрах южнее Инегеня и идет на юго-запад. В конце тропа переходит в долину реки Казнахта (приток Катуни) и закачивается на ее левом берегу.

Шавлинская тропа расположена в северной части Кош-Агачского района и находится главным образом в пределах Шавлинского биозаказника. Она начинается в районе устья реки Орой (левый приток Чуи) и идет вверх по реке до одноименного перевала. Далее тропа спускается по реке Ештыкол (правый приток Шавлы) почти до ее устья и затем идет вверх по Шавле до Верхнего Шавлинского озера.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай

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