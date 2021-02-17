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17.02.2021 06:57

Окна трудоустройства

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 34(8385)
По принципу одного окна заработал центр занятости населения в Кемерове. Здесь можно не только получить информацию о вакансиях, возможностях повышения квалификации и переобучения, но и устроить ребенка в детский сад.

А работодателям помогают составить заявки и подобрать потенциальных сотрудников из числа состоящих на учете безработных, а также граждан, разместивших резюме на федеральном интернет-портале.

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Кузбасс - один из пилотных регионов, где начали внедрять цифровые технологии "Работа России". Они предусматривают комплексную модель подготовки кадров и трудоустройства. Только на модернизацию кемеровского центра в рамках нацпроекта "Производительность труда" было выделено 23 миллиона рублей. За счет этих средств сделали капитальный ремонт, переоснастили рабочие места, выполнили визуальную навигацию для распределения потоков соискателей и работодателей, а также оборудовали зону приема маломобильных граждан и детский уголок.

- До конца 2024 года в Кузбассе будет модернизировано еще пять центров занятости, - уточнил замгубернатора по экономическому развитию Константин Венгер. - За счет внедрения принципов бережливого производства значительно возрастет их пропускная способность. Но для соискателей будут организованы и собеседования в формате онлайн.

Кроме того, в Кемеровской области запустили цифровую платформу "Конструкториум" - с целью развития молодежного предпринимательства.

- Мы активно работаем с успешными ИТ-компаниями. Кузбасс с огромным отрывом вышел на первое место в стране по соответствующим запросам от молодежи, - отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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