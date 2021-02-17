В Новосибирске мужчина избил маленького внука на глазах других детей

Правоохранительные органы Новосибирска разбираются в ситуации с избиением маленького ребенка на территории микрорайона Дивногорский. Как рассказали в СК по Новосибирской области, побои малышу нанес его родной дед.

Шокирующую сцену зафиксировала камера наблюдения в подъезде дома №8 по улице Романтиков в Ленинском районе Новосибирска. На кадрах видно, как мужчина с силой бьет ребенка трех-четырех лет. От первого же удара мальчик падает на пол. Его пытается защитить женщина, однако дедушка продолжает бить малыша, с силой вырывает его из рук заступницы и тащит за угол.

Свидетелями жестокости стали еще трое маленьких детей, стоявших на лестничной площадке. По факту причинения побоев малолетнему следователи начали уголовно-процессуальную проверку. По данным СК, родителей мальчика дома не было, поэтому дедушка и взял внуков под свой присмотр.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, к проверочным мероприятиям в рамках своей компетенции подключились и инспекторы по делам несовершеннолетних. Региональная прокуратура взяла проведение доследственной проверки на контроль, а кроме того намерена дать оценку исполнению органами системы профилактики законодательства о защите прав ребенка.