В Махачкале расследуется уголовное дело в отношении руководителей управляющей компании, ответственной за вывоз мусора в городе. Так как с новым оператором власти обещают определиться только к марту, убирать мусор в столицу приезжают жители других районов республики.

После новогодних праздников мусорные кучи росли на глазах, но их никто не убирал. Оказалось, что оператор приостановил работу, требуя согласовать тарифы на 2021 год. В итоге министр природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев был отправлен в отставку. А минприроды подало иск в суд на расторжение соглашения с оператором.

В отношении бывшего и действующего гендиректоров компании возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Как уточнили в Следственном комитете региона, обвиняемые подозреваются в хищении денежных средств на сумму более 235 миллионов рублей.

А пока местные власти определяются с фирмой-оператором, мэрия пытается собственными силами организовать уборку хотя бы на основных улицах. Специализированной техники у города нет, поэтому приходится сначала опустошать контейнеры на пол, затем перекидывать мусор в грузовики. Из-за нехватки рабочих рук власти решили организовывать субботники.

К уборке мусорных завалов подключились чиновники и депутаты. На помощь махачкалинцам в минувшие выходные приехали около тысячи жителей разных городов и районов республики. И такие акции станут регулярными.