В санаториях Ессентуков занялись реабилитацией людей, перенесших коронавирус. При этом первые оздоровительные программы сотрудники местных здравниц разработали еще в июне.

Для эффективности восстановительного курса приобреталось и специальное оборудование. Так, в санатории "Шахтер" появился первый на Северном Кавказе аппарат "Прокислород". Всего три минуты дыхания через этот прибор заменяют пациенту три часа прогулок по хвойному лесу. Он насыщает кровь кислородом и помогает быстрее восстановить легочную и сердечную системы.

В числе первых помощь в восстановлении и лечении стали оказывать и в санатории "Виктория". Здесь имеется собственный центр пульмонологии, применяется научный подход и годами наработанные практики лечения легочных больных.

А в санатории "Москва" методики оздоровления доступны не только гостям, но и местным жителям.

- Уникальная грязелечебница, где разработаны методы воздействия на дыхательную систему, на опорно-двигательный аппарат, собственная водолечебница, где применяются различные ванны - природные и искусственные. Широко используются сеансы гипербарической оксигенации, что является на сегодняшний день передовым методом лечения, - рассказала заместитель директора по медицинской части санатория "Москва" Наталья Самсонова.

На сегодняшний день реабилитацию после COVID-19 проводят 15 ессентукских здравниц. Более тысячи человек уже получили здесь восстановительное лечение.

- Наши природные и климатические условия и, безусловно, наша уникальная минеральная вода "Ессентуки" позволяют сделать процесс реабилитации после коронавирусной инфекции более быстрым и эффективным. Врачи с лета уже разработали для этого специальные лечебные программы. Более того, многие санатории приобрели оборудование, с применением которого люди быстрее идут на поправку, - заявил глава горо-да-курорта Ессентуки Александр Некристов.