Новости

На Ямале полицейский застрелил хаски, покусавшую детей 12:49
Прошедший 16 февраля снегопад добавил столичным сугробам 3 см 12:49
Зюганов: Выборная кампания не должна превратиться в гражданскую междоусобицу 12:45
Две трети жителей США высказались за создание третьей партии 12:42
Новая боевая экипировка может получить функцию электрообогрева 12:40
Школьники в Благовещенске потеряли сознание после распыления баллончика 12:21
В метро Москвы станет больше автоматов с зарядными устройствами 12:16
Володин призвал не допускать нарушения прав россиян в ходе думских выборов 12:12
В России рассекретили документы по освобождению Заполярья и Норвегии 12:08
Найден мертвым оператор "Войны и мира" Бондарчука Аветис Зенян 12:07
В Новой Москве появятся первые небоскребы 12:06
Путин не видит ничего необычного в поведении Запада в отношении России 12:04
Володин: ГД в эту сессию завершит работу по реализации поправок к Конституции 12:01
Простуда или пневмония: Врачи выясняют диагноз Михаила Боярского 11:56
Путин заявил о недопустимости ударов по суверенитету России 11:55
Тюменские ученые разработают умные лампы для "жаворонков" и "сов" 11:55
На Сахалине машина скорой помощи попала в снежную лавину 11:53
Первый трейлер новой экранизации Mortal Kombat выйдет 18 февраля 11:51
В январе 76 домов исключены из реестра проблемных 11:40
В Петербурге задержали гадалку, "снявшую порчу" за один миллион рублей 11:38
Минфин настаивает на обнулении импортных пошлин на бриллианты 11:36
Причиной смерти найденного на Ямале мамонта мог стать несчастный случай 11:36
В Новосибирске мужчина избил маленького внука на глазах других детей 11:35
Актер Кахи Кавсадзе госпитализирован в тяжелом состоянии 11:31
Водителей столичного региона предупредили о перекрытиях трасс 11:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 12:12

Восстановление по-ессентукски

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 34(8385)
В санаториях Ессентуков занялись реабилитацией людей, перенесших коронавирус. При этом первые оздоровительные программы сотрудники местных здравниц разработали еще в июне.
еабилитацию после COVID-19 проводят 15 ессентукских здравниц. Фото: Пресс-служба администрации Ессентуков еабилитацию после COVID-19 проводят 15 ессентукских здравниц. Фото: Пресс-служба администрации Ессентуков
еабилитацию после COVID-19 проводят 15 ессентукских здравниц. Фото: Пресс-служба администрации Ессентуков

Для эффективности восстановительного курса приобреталось и специальное оборудование. Так, в санатории "Шахтер" появился первый на Северном Кавказе аппарат "Прокислород". Всего три минуты дыхания через этот прибор заменяют пациенту три часа прогулок по хвойному лесу. Он насыщает кровь кислородом и помогает быстрее восстановить легочную и сердечную системы.

В числе первых помощь в восстановлении и лечении стали оказывать и в санатории "Виктория". Здесь имеется собственный центр пульмонологии, применяется научный подход и годами наработанные практики лечения легочных больных.

А в санатории "Москва" методики оздоровления доступны не только гостям, но и местным жителям.

- Уникальная грязелечебница, где разработаны методы воздействия на дыхательную систему, на опорно-двигательный аппарат, собственная водолечебница, где применяются различные ванны - природные и искусственные. Широко используются сеансы гипербарической оксигенации, что является на сегодняшний день передовым методом лечения, - рассказала заместитель директора по медицинской части санатория "Москва" Наталья Самсонова.

На сегодняшний день реабилитацию после COVID-19 проводят 15 ессентукских здравниц. Более тысячи человек уже получили здесь восстановительное лечение.

- Наши природные и климатические условия и, безусловно, наша уникальная минеральная вода "Ессентуки" позволяют сделать процесс реабилитации после коронавирусной инфекции более быстрым и эффективным. Врачи с лета уже разработали для этого специальные лечебные программы. Более того, многие санатории приобрели оборудование, с применением которого люди быстрее идут на поправку, - заявил глава горо-да-курорта Ессентуки Александр Некристов.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Путин заявил о недопустимости ударов по суверенитету России
Совфед ввел штрафы за нарушение правил работы физлиц и НКО-иноагентов
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
За сутки в России подтверждено 12 828 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Минсельхозе назвали причины роста цен на картофель