В Грозном мама двух детей Сюзана Исакова нашла неожиданную нишу для бизнеса - письма на заказ. С помощью бумаги и чернил ей удается сблизить растерявших романтику первых чувств супругов, помирить рассорившихся влюбленных и помочь тем, кто хочет сказать близкому человеку, как он ему дорог.

В эпоху "прощания с бумагой" личные послания превратились в короткие СМС-сообщения, но электронные строчки в телефоне легко стереть одним нажатием пальца. Конверт же с вложенными внутрь страницами, перевязанный бархатной лентой, надолго останется в ящике письменного стола или в коробке с памятными для семьи вещицами. Поэтому услуга, предложенная Исаковой, оказалась очень востребованной - в день Сюзана и ее помощница обрабатывают несколько писем. Заказы принимают в соцсетях, где автора идеи больше знают под ником "Доза радости". Именно так в шутку однажды назвал ее знакомый, и этот псевдоним так ей понравился, что позже, открыв свою аптеку в Грозном, она дала ей такое же название.

- До 2012 года я жила в Сирии, куда моя большая семья уехала от войны в Чечне, - рассказывает Сюзана. - Жили в Дамаске, но когда прогремели теракты в центре города, наша школа при российском посольстве закрылась, нам посоветовали эвакуироваться. Так мы снова бежали от войны. Всю школьную программу пришлось проходить экстерном и уже в Грозном сдавать ЕГЭ. Затем окончила Первый медицинский университет имени Сеченова, стала провизором. В Москве работала в трех аптеках и в профессии не разочаровалась.

Идею писать настоящие письма Сюзане подали близкие. Девушке еще в школе легко давались сочинения. Однажды она опубликовала в соцсетях выведенное каллиграфическим почерком собственное имя. Тотчас посыпались отклики, а вместе с ними и просьбы написать таким же образом и другие имена. Тем временем Сюзана вышла замуж, родила сына. И в этот период старшая сестра предложила - раз уж есть дар облекать мысли в изящную форму, да еще и красивый почерк, то почему бы это не монетизировать?

Первое письмо она написала по заказу знакомой, оно было адресовано ее матери, проживающей во Франции. Почти весь день ушел на создание и оформление послания, но усилия были вознаграждены. Знакомая прислала видео: когда мама вскрыла конверт и начала читать, то от нахлынувшего волнения на ее глазах выступили слезы.

- В тот момент я поняла, что хотела бы заниматься этим всерьез, - вспоминает Сюзана. - Под рукой уже было все необходимое: бумага, чернила, сургуч и фломастеры. До сих пор затрудняюсь объяснить популярность услуги. Кажется, все привыкли к телефонам и перестали замечать, что творится вокруг, даже домашние разговоры идут на фоне чтения новостей в интернете. А письмо - это знак внимания к человеку. К тому же людям, которые в силу своего воспитания приучены к сдержанности, гораздо легче излить чувства на бумаге, чем выразить их при встрече. Но далеко не все могут ясно формулировать мысли, поэтому обращаются за помощью.

Чаще всего заказчиками выступают женщины, они просят составить письмо для мужей, чтобы добавить теплоты

Чаще всего заказчиками выступают женщины, они просят составить письмо для мужей, с тем чтобы добавить теплоты в отношения. В них содержится, к примеру, намек подарить цветы, как в период ухаживания. Много заказов поступает на письма мамам. Мужчины тоже обращаются, но реже и, как правило, адресуют корреспонденцию девушкам, даже делают предложения руки и сердца таким образом.

Фото: Из личного архива Сюзаны Исаковой

Обычное письмо в полторы страницы клиенту обходится в две тысячи рублей. Электронное авторское письмо дешевле, но и магия его не столь ощутима. Сюзана признается, что в работе ей важны детали. Выступая, по сути, посредником между людьми, нужно знать некоторые подробности их жизни - счастливые воспоминания, яркие эпизоды, историю знакомства. В текст можно добавить слова, характерные для речи клиента, и тогда он приобретает особую эмоциональность.

- За два года работы я многое узнала о своем народе, - добавляет Сюзана. - Приходится быть психологом: порой человек рассказывает свою историю, а я сомневаюсь, браться за письмо или нет. Однажды ко мне обратились с необычной просьбой: дочь решила составить нежное послание матери от имени... умершего отца. До сих пор, вспоминая об этом, ком подступает к горлу. Дело в том, что ее отец добровольно ушел из жизни, хотя внешне в семье все было благополучно. И я опасалась, что женщина очень расстроится, получив конверт "с того света". Но вроде бы все прошло нормально. Бывало, что жены заказывали письма мужьям, отсиживающим срок в тюрьмах, но в электронном формате, так как при написании обычных требуются только специальные, допущенные учреждением бланки.

Среди клиентов Исаковой жители не только Чечни, но и соседних регионов, есть даже заказчики из Казахстана. На вопрос об источнике вдохновения, ведь каждое письмо должно быть индивидуальным, а избежать повторений сложно, Сюзана уверенно отвечает: "В обратной связи". Люди нередко присылают отзывы и сообщают, что у кого-то улучшились отношения с родными, жены радуются тому, что мужья стали внимательнее, а парни пишут о восторге своих возлюбленных. Эти положительные эмоции и подпитывают дело.