В Дагестане ураган оставил без света более 30 тысяч человек

Сегодня в Дагестане из-за сильного урагана произошло отключение электроэнергии в 35 населенных пунктах Буйнакского и Акушинского районов, сообщает МЧС республики. Без света остались 31 тысяча человек, в том числе около восьми тысяч детей.

Последствия стихии в Буйнакском районе устранены, сообщили "РГ" в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

Минэнерго России держит на особом контроле восстановление электроснабжения в Акушинском районе, где без электроснабжения остаются около 16 000 человек.

Ведутся восстановительные работы. По данным ПАО "Россети Северный Кавказ", энергоснабжение потребителей будет восстановлено до 15.00.