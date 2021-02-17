В КБР отменили ограничения на работу общепита

С 18 февраля в КБР будет смягчен режим ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ подписал глава республики Казбек Коков.

В частности, кафе и рестораны в регионе смогут работать по обычному графику.

Согласно документу, ограничение на оказание услуг общественного питания в период с 23.00 до 06.00, которое было введено ранее, теперь отменяется. Кроме того, теперь работодатели в регионе не обязаны переводить 25 и более процентов своих сотрудников на удаленный режим работы.

А вот для пожилых людей режим самоизоляции этим же документом продлевается еще на четыре недели.

- Указом главы КБР до 21 марта 2020 года продлевается срок действия режима самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, - отметили в пресс-службе главы республики.

При этом, у пенсионеров остается возможность совершать прогулки, но без посещения общественных мест.

По данным на 17 февраля, в Кабардино-Балкарии выявили 20178 случаев заражения коронавирусом, 77 из них - за последние сутки. Всего выздоровел 18851 пациент, 358 скончались.