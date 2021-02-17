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17.02.2021 19:58
Рубрика: Экономика

Трафик пройдет по дну

Калининград получил независимую линию связи
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)
В Калининградской области завершилось строительство подводной волоконно-оптической линии связи "Кингисепп - Калининград". Она проходит по дну Балтийского моря и Финского залива. Проект имеет стратегическое значение для информационной безопасности региона. Сейчас наземные линии связи проходят по территории других государств, в том числе Литвы, Латвии и Польши.
Объем трафика новой линии связи можно увеличить в 80 раз. Фото: iStock Объем трафика новой линии связи можно увеличить в 80 раз. Фото: iStock
Объем трафика новой линии связи можно увеличить в 80 раз. Фото: iStock

Новая "трасса" в 1115 километров станет резервной линией, напрямую связывающей сети связи области и магистральную цифровую сеть РФ. Ее построил отечественный провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком". Проект призван укрепить технологическую инфраструктуру области, необходимую для реализации национальной программы "Цифровая экономика РФ". Речь идет о повышении качества и надежности телемедицины, дистанционного образования, других важнейших информационных услуг и технологий.

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- Благодаря решению президента, решениям, которые принимали на Совете безопасности, мы получаем новые горизонты для развития цифровых коммуникаций, - отметил губернатор области Антон Алиханов на открытии новой оптической магистрали. - Мы теперь полностью зарезервированы, не зависим от геополитических и технологических пертурбаций.

Линия связи берет начало в Кингисеппе Ленинградской области. Под воду кабель уходит в 45 километрах к северо-западу от города. В Калининградской области линия выходит на берег в районе курортного города Зеленоградска, затем по волоконно-оптическому кабелю "трасса" тянется до узла связи в Калининграде.

Новая линия обеспечит безопасность и бесперебойную работу интернет-связи в Калининграде

Стоимость работ составила чуть менее шести миллиардов рублей, в основном речь идет о средствах федерального бюджета. Реализация проекта длилась два года. Почти год ушел на проектирование и согласование проекта, в том числе со Швецией и Финляндией, в экономических зонах которых прошел кабель. Еще год строители работали на дне Балтики. Сейчас магистраль - в опытной эксплуатации. В ближайшем будущем провайдер полностью переключит трафик на подводную линию.

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"Мы в последние годы накопили серьезный опыт по прокладке подводных волоконно-оптических кабелей, в первую очередь на Дальнем Востоке, - отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. - И это позволило нам уверенно подойти к реализации проекта". Запас прочности нового кабеля рассчитан на объемы трафика, динамично увеличивающиеся в течение многих лет. Пропускную способность линии связи в случае необходимости можно расширить в 80 раз.

"Региону понадобятся новые мощности для развития порта, - заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. - Необходимо продолжать развивать систему "Безопасный город". Но, конечно, главная стратегическая задача - обеспечение безопасности и бесперебойной работы интернет-связи в Калининградской области. И мы эту задачу выполнили".

В регионах Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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