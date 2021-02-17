КС РФ рассмотрит жалобу молодой матери на налоговую инспекцию

Конституционный суд РФ принял к рассмотрению дело о декретном отпуске. В жалобе индивидуального предпринимателя Инны Беловой из Оренбурга под сомнение поставлено соответствие Налогового кодекса конституционному принципу защиты материнства и детства.

Бизнес Беловой в документах налоговой инспекции значится как микропредприятие, основной вид деятельности которого "Образование дополнительное детей и взрослых". В 2017 году инспекция ФНС России по Промышленному району города Оренбурга отказала женщине в освобождении от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование за два месяца, когда женщина - индивидуальный предприниматель находилась в отпуске по беременности и родам. Арбитражный суд сначала встал на сторону молодой матери, однако налоговикам удалось оспорить решение, основываясь на букве закона. Статья 430 НК РФ предполагает освобождение от уплаты страховых взносов для ИП, но "в период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет". И поскольку про беременность там ничего не сказано, то платить - обязательно. Как следует из материалов решений, суды исходили в том числе и из того, что предпринимательством можно заниматься и в отпуске.

При этом, как указала Белова в жалобе, направленной в КС, "ни от страхователя-работодателя, ни от самой женщины, работающей по трудовому договору, закон не требует уплаты страховых взносов во время отпуска по беременности и родам".

Таким образом, одинаковые группы лиц оказываются в различном положении, что противоречит конституционному принципу равенства перед законом и судом.

- Возлагая на женщину-предпринимателя обязанность по уплате страховых вносов за период, когда предпринимательская деятельность не осуществлялась, эта норма неправомерно ограничивает свободу труда, право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, - также полагает Инна Белова.

Закон не требует от работницы уплаты страховых взносов во время отпуска по беременности и родам

Позиция судов в разных регионах России по данному вопросу неоднородна, указано в заявлении. Так, в информационном письме Высшего арбитражного суда N 107 от 2006 года упомянуто дело из Волгограда, когда суд правомерно отказал региональному отделению Пенсионного фонда России во взимании недоимки по страховым взносам с ИП, образовавшейся в период нахождения предпринимателя в отпуске по беременности и родам, а затем в отпуске по уходу за ребенком.