На Соловецких островах построят новую участковую больницу.

Сейчас соловчане лечатся в ветхом здании 1930-х годов. Кроме стационара и поликлиники, в нем располагаются администрация сельского поселения и другие присутственные места. Ремонтировать старые помещения нецелесообразно: на это потребуется очень большая сумма, и даже она не решит всех проблем.

Как сообщили в правительстве Поморья, на строительство новой больницы будет направлено 550 миллионов рублей из федерального бюджета. Средства выделяются по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области.

- На Соловках постоянно проживают около 900 человек, и новое здание больницы им необходимо, - отмечает и. о. министра здравоохранения региона Александр Герштанский. - Однажды проект ее строительства уже был заморожен. Будем делать все возможное, чтобы такого больше не произошло. Мы рассчитываем создать современную больницу, где будут получать качественную медпомощь не только местные жители, но и туристы, и паломники.

В новом здании разместятся стационар на десять коек, поликлиника, палата интенсивной терапии, пищеблок и хозяйственные помещения.

Участок для строительства выбрали в западной части острова Соловецкий. К нему предстоит подвести инженерные сети и подъездные пути. Определен подрядчик, разработана проектно-сметная документация. Но строительство любого объекта на Соловках должно пройти еще одну стадию - согласование с ЮНЕСКО.?Историко-культурный комплекс архипелага внесен в список всемирного наследия этой организации.

Предполагается, что новая соловецкая больница будет сдана в конце 2022 года.