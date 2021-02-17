На жительницу Вологодской области завели дело за интимные фото соперницы

Следственный комитет по Вологодской области возбудил уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Тотьмы по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Женщина разместила в соцсети обнаженное фото своей знакомой без ее согласия.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, молодая женщина нашла в телефоне своего сожителя фотографию обнаженной 29-летней знакомой. Из ревности она разместила этот снимок на странице мужчины со ссылкой на страницу девушки. Таким образом, считают следователи, женщина незаконно распространила сведения о частной жизни соперницы, составляющей ее личную и семейную тайну.

В Следкоме собрали достаточную доказательную базу и готовы направить дело в суд после того, как его утвердит прокурор. 28-летней нарушительнице грозит до 200 тысяч рублей штрафа, исправительные работы, арест на четыре месяца, или лишений свободы на два года.