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17.02.2021 13:38
Рубрика: Происшествия

На жительницу Вологодской области завели дело за интимные фото соперницы

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Следственный комитет по Вологодской области возбудил уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Тотьмы по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Женщина разместила в соцсети обнаженное фото своей знакомой без ее согласия.

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, молодая женщина нашла в телефоне своего сожителя фотографию обнаженной 29-летней знакомой. Из ревности она разместила этот снимок на странице мужчины со ссылкой на страницу девушки. Таким образом, считают следователи, женщина незаконно распространила сведения о частной жизни соперницы, составляющей ее личную и семейную тайну.

В Следкоме собрали достаточную доказательную базу и готовы направить дело в суд после того, как его утвердит прокурор. 28-летней нарушительнице грозит до 200 тысяч рублей штрафа, исправительные работы, арест на четыре месяца, или лишений свободы на два года.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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