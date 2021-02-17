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Простуда или пневмония: Врачи выясняют диагноз Михаила Боярского

Здоровье
    17.02.2021, 11:56
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)

Госпитализированному накануне народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому поставлен предварительный диагноз "пневмония", сообщает KP.RU. Однако сам артист прекрасно себя чувствует, а его родственники говорят, что речь идет о банальной простуде.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Напомним, Боярского вчера в карете "скорой" доставили в больницу №122 имени Соколова. Врачей вызвала супруга артиста Лариса Луппиан. По предварительным данным, у Боярского поднялась температура.

"Комсомольская правда" со ссылкой на сестру Боярского Екатерину сообщает, что в данный момент он чувствует себя хорошо и рассчитывает, что его скоро выпишут. По оценкам родственницы, всенародно любимый артист всего лишь простыл.

В том, что у Боярского нет гриппа или коронавируса, близкие уверены: еще осенью актер сделал прививку от гриппа, а полторы недели назад вакцинировался от COVID-19. И хотя эти вакцины защищают от опасных вирусов, банальная простуда может настигнуть даже того, кто привился.

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