В небольшом городке Багратионовске в Калининградской области появился загадочный арт-объект. Трехгранный обелиск выполнен из нержавеющей стали, отполированной до зеркального блеска. Находка взбудоражила местных любителей тайн. Похожие монолиты в конце прошлого года обнаружили в пустыне американского штата Юта и в Румынии неподалеку от Петродавско-Дакийской крепости, а через несколько дней эти объекты исчезли.

Многие предполагали, что перформанс в США и Румынии - дело рук поклонников культовой картины Стенли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года". Фабула фильма строится вокруг похожих монолитов иноземного происхождения, оказавших колоссальное влияние на развитие человеческой цивилизации. Не обошлось, разумеется, без версий, связанных с "настоящими" инопланетянами.

О находках уже стали забывать, но тут необычную эстафету подхватил самый западный российский регион. Обелиск появился в одну из январских ночей в городском парке Багратионовска на берегу озера Лангер. Калининградцы, опасаясь, что монолит исчезнет через несколько дней, поспешили прикоснуться к нему, запечатлеть его на фотографиях.

Впрочем, корреспонденту "Российской газеты" удалось выяснить: арт-объект прописался в Калининградской области надолго. Его изготовила небольшая группа любителей легенд и сказок, которых впечатлила акция художников из США и Румынии. Энтузиасты подумали: а почему бы следующему монолиту не появиться на западной окраине России?

Они вдохновлялись не только "Космической одиссеей" Кубрика, но и калининградскими легендами. Ведь в поверьях региона, расположенного на территории бывшей Восточной Пруссии, металлические обелиски занимают особое место.

- Существует, к примеру, легенда о непобедимых зеркальных рыцарях, - рассказывает руководитель калининградской арт-группы Александр Антонов. - В Средние века они жили в замке Прейсиш-Эйлау, который и по сей день является важной достопримечательностью Багратионовска. Рыцари носили доспехи из уникальной зеркальной стали, секрет изготовления которой знали только они. В бою противники, увидев свое отражение, терялись, их удар слабел. Но однажды в замке и окрестных строениях произошел пожар. Все рыцари, сражаясь с огнем, погибли. Из их доспехов выплавили зеркальный обелиск, который долгое время стоял во дворе перед замком. Поговаривали, что он обладал таинственной силой: напитывал здоровьем и энергией тех, кто смотрелся в зеркальные грани.

Упоминаются металлические обелиски и в сказке калининградского писателя Вадима Храппы "Мед сказок и железо небес". Там повествуется о стране Ульмигании, расположенной у холодного моря. Жители этой страны в давние времена не имели чувств, не знали смеха и грусти, горя и радости, поэзии и музыки. Но как-то раз жадный верховный жрец Ульмигании Крива-Кривайто, общаясь с небесами, проведал, что у богов есть мед сказок. Попробовав его, человек обретает чувства и становится всесильным.

Жрец отправил за медом великого воина Перкуна, которому удалось украсть напиток у богов. Разъяренные небожители начали метать в вора стрелы железных молний. Перкун бежал, расплескав по пути мед. Многие люди успели его попробовать и стали поэтами, художниками, музыкантами. А то, что пролилось в холодное море, превратилось в янтарь. Остатки напитка жадно выпил Крива-Кривайто, поперхнулся и умер - ведь не каждому под силу хлебать мед сказок.

"Тут, казалось бы, и сказке конец, но вот что странно: в тех местах, куда вслед Перкуну ударяли железные молнии Небес и где давным-давно уже нет ни расщелин в земле, ни гор, вдруг стали появляться стальные столбы, как отметины тех времен, которых никто уже и не помнит. И непонятно, то ли назидание нам в этих столбах о событиях, которых не помним, то ли предупреждение событий, о которых мы еще и не догадываемся, - так завершает свою сказку Вадим Храппа.

Прямая речь

Александр Антонов, один из создателей арт-объекта:

- Многие скажут, что все это несерьезно, что это просто фантазии, не имеющие никакого отношения к реальности, и будут по-своему правы. Но по-своему правы и мы, считающие так: если большое количество людей сильно во что-то верит, эта вера облекается в энергию. А когда энергия концентрируется в каком-то одном месте или предмете, мы получаем новое место силы. Кто знает, может быть 999 человек прикоснутся к обелиску, веря, что он им подарит какие-то новые возможности, а тысячному посетителю обелиск на самом деле даст энергию, веру в себя, здоровье. Но для этого нужно, чтобы обелиск стоял на одном месте и никуда не исчезал. Поэтому мы решили отойти от правил, которые установили загадочные коллеги из США и Румынии, и не стали демонтировать объект. Багратионовские власти проект поддержали. Была и еще одна причина, по которой наша группа решила присоединиться к флешмобу. Мы устали от волны негативных новостей о коронавирусе. Захотелось, чтобы люди обсуждали не сводки заболевших и умерших, а какие-то необычные позитивные новости. Захотелось небольшого чуда.