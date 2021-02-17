В Калининграде осудили афериста, который пытался отнять единственную квартиру у участника Сталинградской битвы Владимира Князева. Обманщика приговорили к реальному сроку - одному году и одиннадцати месяцам в исправительной колонии общего режима. Свое жилье ветеран Великой Отечественной войны еще раньше отстоял в суде.

"Российская газета" писала об этом возмутительном происшествии ("РГ-Неделя" от 15 апреля и 27 мая 2020 года). 97-летний Владимир Васильевич - одинокий человек. Жена умерла, детей не было. Поэтому ветеран обрадовался, когда старый знакомый, 70-летний Николай, предложил ему жить вместе.

- Я этого Колю знал давно, - вспоминает Владимир Князев. - Мы дружили семьями, ходили друг к другу в гости. Коле я доверял. Когда он захотел ко мне переехать, я сказал ему: если будешь жить со мной до самой моей смерти, ухаживать, я завещаю тебе квартиру.

Но ухаживать за ветераном аферист не хотел. Он обманом убедил Князева поставить подпись под договором купли-продажи квартиры. Здесь необходимо отметить, что фронтовик является инвалидом первой группы и практически ничего не видит. Ставя подпись, он думал, что завещает своему "другу" квадратные метры в обмен на пожизненный уход. Никаких денег за квартиру Владимир Васильевич, разумеется, не получил.

Когда правда открылась, ветеран нанял адвоката и попытался оспорить сделку. Получил отказ в суде районной инстанции, но не сдался: обратился в региональную прокуратуру, подал апелляцию в Калининградский областной суд.

Надзорное ведомство выступило на заседании облсуда, поддержав позицию Владимира Князева. И вот в прошлом году сделка купли-продажи квартиры была признана недействительной. Вскоре сотрудники регионального управления Росреестра навестили ветерана, приняли заявление на дому и вновь зарегистрировали его право собственности на квартиру.

Тем временем полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. В связи с большим общественным резонансом дело приняли к производству следователи регионального управления СК РФ. Они отправились в Омск, где проживал Николай, задержали его и сопроводили в Калининград.

Во время следствия подозреваемый юлил. Вначале он признал, что совершил преступление, и написал явку с повинной. Затем отказался от явки и начал гнуть другую линию: будто бы Владимир Васильевич сам хотел продать свою единственную квартиру и получил за нее деньги. Но следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих факт мошенничества.

- Версия обвиняемого была опровергнута путем допросов свидетелей, проведения судебных экспертиз, изучения аудиозаписей телефонных переговоров и телефонных соединений, - говорит старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко. - В зале суда мужчина вину признал.

На днях приговор Николаю вступил в законную силу. Однако Владимир Князев решением суда остался недоволен. Ветеран считает, что с его обидчиком обошлись слишком мягко.

- Он втерся ко мне в доверие, к слепому, беззащитному человеку, а потом обманул, лишил единственного жилья, - переживает Владимир Васильевич. - Я бы апелляцию подал, да не успел - не знал, что сделать это надо было в течение десяти дней после приговора. Не могу забыть, какую обиду он мне нанес. Просыпаюсь посреди ночи и не сплю. Все лежу, думаю: "Коля, как же ты посмел?"

P.S.

Ради справедливости стоит сказать, что реальный срок за подобное мошенничество в реалиях отечественной судебной практики уже является достаточно суровым приговором. Это с одной стороны. С другой стороны, мошенник не только присвоил чужое имущество. Он заставил ветерана Великой Отечественной войны в его почтенном возрасте пережить массу неприятных эмоций. От волнения у Владимира Васильевича прыгало давление, он стал хуже есть и спать. Николай не пытался выселить фронтовика из квартиры, но герою было больно сознавать, что его жилье принадлежит обманщику.

Вывода здесь нет. Просто очень хочется, чтобы защитник Отечества перестал переживать из-за нечистоплотного "друга". Мужества и душевных сил у ветерана - хоть отбавляй, их точно хватит, чтобы оставить в прошлом эту возмутительную историю.