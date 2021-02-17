В Мурманской области утонул в озере машинист снегоуборочной техники

На озере Канентъявр в Мурманской области погиб 51-летний машинист снегоуборочного автомобиля - шнекоротора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

- Расчищая на озере место для проведения мероприятия, автомобиль провалился под лед на глубину 9-10 метров, - отметили в пресс-службе. - В этот момент машинист находился в кабине и не смог из нее выбраться.

Тело погибшего поднято со дна озера водолазами аварийно-спасательного отряда Мурманской области.

Проводится доследственная проверка. Следователи намерены дать юридическую оценку действиям лиц, ответственным за охрану труда в организации, в которой работал машинист.