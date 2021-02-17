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17.02.2021 13:40
Рубрика: Происшествия

В Мурманской области утонул в озере машинист снегоуборочной техники

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

На озере Канентъявр в Мурманской области погиб 51-летний машинист снегоуборочного автомобиля - шнекоротора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

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- Расчищая на озере место для проведения мероприятия, автомобиль провалился под лед на глубину 9-10 метров, - отметили в пресс-службе. - В этот момент машинист находился в кабине и не смог из нее выбраться.

Тело погибшего поднято со дна озера водолазами аварийно-спасательного отряда Мурманской области.

Проводится доследственная проверка. Следователи намерены дать юридическую оценку действиям лиц, ответственным за охрану труда в организации, в которой работал машинист.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Мурманская область

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