Вместе с холодами в город вернулась традиционная зимняя забава горожан - праздное хождение по замерзшим рекам и каналам.

И, несмотря на то, что сто лет назад по Неве зимой ходил даже трамвай, Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу этому факту не радо и выпустило очередное предупреждение для горе-пешеходов. Его содержание традиционно: выход на лед опасен для жизни.

Несмотря на предупреждения, соцсети горожан каждый день пополняют фотоснимки тех, кто не побоялся совершить экстремальную прогулку. Наиболее смелые прокладывают лыжню и организуют катки, а самые отважные катаются по льду на тяжелых транспортных средствах.

Впрочем, гулять горожанам осталось недолго - традиционно с 15 декабря по 15 января и с 15 марта по 15 апреля появление на поверхности рек, каналов и озер является административным правонарушением и карается штрафом в размере от одной до двух тысяч рублей. Обычно сотрудники МЧС разгоняют жителей с судна на воздушной подушке с помощью сирен. В случае отказа покинуть лед горожанам грозят штрафами.