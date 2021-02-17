Молодожены Северной столицы теперь имеют возможность пройти углубленное медицинское обследование и узнать, не будет ли у них физиологических проблем стать родителями, что именно может помешать и, соответственно, какое лечение необходимо. Это стало возможным благодаря введению специального "Сертификата молодоженов".

Возрастных ограничений нет. Главное - обратиться за сертификатом в течение года после регистрации брака, предъявив паспорт с регистрацией в Санкт-Петербурге и копию свидетельства о заключении брака.

Для женщин предусмотрена консультация генетика, акушера-гинеколога, анализ на определение группы крови и резус-фактора, УЗИ малого таза, а также анализы на различные инфекции, которые (при наличии) могут стать препятствием к зачатию, благополучному течению беременности и родов. Также в сертификат включены исследования на антитела к вирусу краснухи и анализ на онкогенные подтипы вируса папилломы. Что касается последнего из перечисленных анализов, то его будут делать только женщинам с 25 лет.

Мужчины могут пройти осмотр уролога-андролога, сдать спермограмму, анализы на инфекции и некоторые другие исследования.

При выявлении в паре проблем, касающихся репродуктивного здоровья, будет назначено лечение.

Обратиться за сертификатом можно в течение года после регистрации брака

- Насколько мне известно, Петербург первым в современной России предложил подобную программу, и уверен, что ее захотят тиражировать другие регионы, - отметил Виталий Беженарь, главный акушер-гинеколог Санкт-Петербурга.

Что думают сами молодожены о предоставленной возможности?

"Мы с мужем решили воспользоваться сертификатом уже через месяц после свадьбы, потому что планируем беременность в ближайшее время. Порадовало отсутствие очередей и объем исследований. Даже консультация генетика включена. Быстро, профессионально, бесплатно!" - поделилась мнением петербурженка Светлана Егорова.