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17.02.2021 15:39

Поплывет ли хрустальный корабль

Станет ли Охтинский мыс петербургской Троей?
Текст: Светлана Смирнова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 33(8384)
В Петербурге вокруг Охтинского мыса, где раньше планировалось строительство небоскреба "Охта Центр", планируют разместить новый объект. Смольному совместно с Минкультом и инвестором до 1 мая представит изучить предложения о создании на этой территории археологического музея-заповедника. Каким он будет, какую площадь отведут под новое общественное пространство - это вопрос, на который также предстоит дать ответ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Охтинский мыс - предмет давних споров между градозащитниками и Смольным. В начале 2000-х здесь планировали построить небоскреб, который позже был возведен на территории Лахты. Сейчас собственник этого земельного участка намерен возвести на Охтинском мысу новый офис и общественный парк, выходящий на набережную Невы. Проект будущей застройки разработала японская компания Nikken Sekkei, назвав его "Хрустальный корабль". С учетом того, что на данный момент под охрану на Охтинском мысе взято лишь 15 процентов территории, а оставшиеся 85 процентов можно застраивать, японские архитекторы предложили не только обустроить здесь рабочие зоны для сотрудников компании-инвестора, но и разбить парк, открыть кафе, рестораны, смотровую площадку, спортивные сервисы, выставочные залы. Инвестор неоднократно подчеркивал, что сохранит все объекты культурного наследия в границах участка, на котором велись археологические раскопки.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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В конце прошлого года у Охтинского мыса появились новые перспективы. Координатор Архнадзора Константин Михайлов, выступая на Совете по развитию гражданского общества, предложил создать на этой территории археологический музей. По его словам, на Охтинском мысе под метровым слоем земли и суглинка благодаря естественной консервации сохранились стены древних крепостей. Неслучайно археологи даже назвали Охтинский мыс Петербургской Троей. Президент РФ идею поддержал, назвав ее хорошей, и дал поручение представить предложения по музею-заповеднику на Охтинском мысе.

На днях в Петербурге был представлен один из вариантов будущей застройки мыса. Архитектурное бюро "Студия 17" презентовало концепцию археологического парка "Допетровский Петербург". По словам вице-президента Союза архитекторов Петербурга Святослава Гайковича, проект предполагает восстановление бастионов крепости Ниеншанц. Внутри них авторы предлагают сделать музей, в котором будут располагаться тематические залы, посвященные находкам эпохи неолита, а также отдельным событиям средневековой истории (в проекте упоминаются даже исторические захоронения и склеп). Согласно концепции, на территории комплекса также будет терраса, смотровые площадки на кровле крыши, двор для проведения массовых мероприятий. А на месте бывшей Охтинской верфи предлагается воссоздать гавань с репликами исторических кораблей. По мнению председателя Ассоциации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы Михаила Мильчика, если эта идея будет реализована, то Петербург получит уникальное явление: по обе стороны Невы будут располагаться сразу два культурных парка - с одной стороны Тучков буян, а с другой - Охтинский мыс. Пока с профильными комитетами Смольного представленная концепция не обсуждалась. Но в ближайшее время ее планируют вынести на обсуждение градостроительного совета города.

Проект сохранит все объекты культурного наследия в границах участка, на котором велись археологические раскопки

Эксперты между тем отмечают, что, прежде чем говорить о концепции развития этой территории, для начала необходимо решить вопрос о статусе этих земель. Сейчас земля у Большеохтинского моста находится в частной собственности. И хотя, по мнению заместителя председателя СПб ВООПИиК Александра Кононова президентское поручение уже предрешило вопрос выкупа, музей-заповедник не может быть частным. Не все разделяют это мнение. Так, по утверждению Михаила Мильчика, Министерство культуры России, которое президентом России назначено ответственным за разработку предложений по дальнейшему использованию мыса, и компания-инвестор должны совместными усилиями определить статус участка. Также свою позицию должен сохранять и Смольный, который пока не высказал своего мнения о необходимости передачи всего Охтинского мыса под будущий заповедник.

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На днях стало известно, что разработанную "Студией 17" концепцию архитектурного заповедника ВООПИиК уже направил в Министерство культуры. Как полагают эксперты, таким образом градозащитники изначально обозначают свою позицию по этому проекту, так как планируют сыграть первую скрипку, когда дело дойдет до обсуждения концепций будущего развития Охтинского мыса.

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