В Петербурге воспитатель отсудила компенсацию за хамство в родительском чате

Ленинский районный суд Петербурга обязал мать детсадовца опровергнуть хамские высказывания в отношении помощника воспитателя в родительском чате. Также воспитательнице выплатят компенсацию морального вреда, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Инцидент произошел в родительском чате подготовительной группы прогимназии "Радуга" №624. Помощник воспитателя и одна из родительниц поссорились.

Женщины живут в одном доме, квартиры расположены друг над другом. В декабре прошлого года родительница увидела, что на первом этаже перевернута коляска. Она решила, что воспитательница может знать, из-за чего коляска перевернута и попросила мужа зайти к соседке.

Правда, супруг потребовал от женщины открыть дверь в ультимативном порядке, сильно громко стучался и воспитательница решила от греха подальше не открывать. А уже через несколько минут родительница написала в чате в чате, что работница прогимназии пьяна, поэтому не пожелала открыть дверь. Также женщина решила, что именно воспитательница перевернула коляску и указала это в сообщении чата.

"Как она может работать помощником воспитателя! Я собираюсь подать на нее в суд. Заявление мы уже написали. Я думаю, что нормальный человек так сделать не может, может у нее с психикой не все в порядке?". Кроме того, в сообщении оказались неинтеллигентные выражения, которые на страницах нашего издания мы не можем повторить. Отметим лишь, что все эти выражения были негативными и направленными в адрес воспитательницы.

На следующий день воспитательница имела неприятный разговор с руководством прогимназии. Женщине пришлось оправдываться, объяснять, что она просто побоялась открыть дверь агрессивно настроенному соседу. При этом воспитательница испытывала от этой ситуации такую неловкость, что готова была уволиться с работы.

Но потом женщина собралась с силами и подала на обидчицу в суд. В исковом заявлении она потребовала опровергнуть сообщение в чате, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

На судебном заседании родительница признала, что погорячилась и сообщение написала под воздействием негативных эмоций.

Суд обязал ее опровергнуть то самое сообщение в чате и выплатить пострадавшей воспитательнице компенсацию, правда, ее размер суд снизил со 100 тысяч до 500 рублей.