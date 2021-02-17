Новости

В Петербурге ужесточили правила расселения коммунальных квартир 21:39
Захарова о решении ЕСПЧ о Навальном: Запад не думает о последствиях 21:39
Греция продлила ограничения на въезд россиян 21:30
В Петербурге воспитатель отсудила компенсацию за хамство в родительском чате 21:24
В Симферополе арестованы пять участников запрещенной "Хизб ут-Тахрир" 21:04
Грызлов: РФ готова содействовать диалогу Украины и Донбасса 20:58
В Петербурге суд запретил пятый за сутки сайт с аниме 20:51
Минюст: Требование ЕСПЧ освободить Навального не имеет правовых оснований 20:42
Небензя: Недопустимо распространение ложных данных о вакцинах от COVID-19 20:31
Дорожные пробки в Москве оцениваются в девять баллов 20:02
Курс евро понизился на 18 копеек до 89,1 рубля 19:59
Прогнозировать течение болезни поможет искусственный интеллект 19:44
ЦИК Болгарии зарегистрировал партию русофилов 19:15
Лидеры России и Парагвая обсудили борьбу с коронавирусом 18:56
Беларусь завершила вакцинацию медиков от COVID-19 вакциной "Спутник V" 18:56
Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху 18:35
Легрейд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону 18:33
Опубликованы анимированные постеры с основными бойцами Mortal Kombat 18:24
На Кубани после ограбления 101-летнего ветерана войны возбудили дело 18:22
Путин поручил к 2025 году запустить объекты научно-технической долины МГУ 18:21
Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем 18:18
Путин поручил обобщить опыт дистанционного обучения 18:17
Минфин разъяснил условия льготных ставок налога на вывод доходов 18:16
Южный вестибюль станции метро "Динамо" закроют на реставрацию 18:13
Абрамченко назвала приоритеты кабмина в области экологии и климата 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Синицы и снегири голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
Синицы и снегири голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
17.02.2021 21:24
Рубрика: Общество

В Петербурге воспитатель отсудила компенсацию за хамство в родительском чате

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Ленинский районный суд Петербурга обязал мать детсадовца опровергнуть хамские высказывания в отношении помощника воспитателя в родительском чате. Также воспитательнице выплатят компенсацию морального вреда, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Фото: iStock
В Петербурге суд запретил пятый за сутки сайт с аниме

Инцидент произошел в родительском чате подготовительной группы прогимназии "Радуга" №624. Помощник воспитателя и одна из родительниц поссорились.

Женщины живут в одном доме, квартиры расположены друг над другом. В декабре прошлого года родительница увидела, что на первом этаже перевернута коляска. Она решила, что воспитательница может знать, из-за чего коляска перевернута и попросила мужа зайти к соседке.

Правда, супруг потребовал от женщины открыть дверь в ультимативном порядке, сильно громко стучался и воспитательница решила от греха подальше не открывать. А уже через несколько минут родительница написала в чате в чате, что работница прогимназии пьяна, поэтому не пожелала открыть дверь. Также женщина решила, что именно воспитательница перевернула коляску и указала это в сообщении чата.

"Как она может работать помощником воспитателя! Я собираюсь подать на нее в суд. Заявление мы уже написали. Я думаю, что нормальный человек так сделать не может, может у нее с психикой не все в порядке?". Кроме того, в сообщении оказались неинтеллигентные выражения, которые на страницах нашего издания мы не можем повторить. Отметим лишь, что все эти выражения были негативными и направленными в адрес воспитательницы.

На следующий день воспитательница имела неприятный разговор с руководством прогимназии. Женщине пришлось оправдываться, объяснять, что она просто побоялась открыть дверь агрессивно настроенному соседу. При этом воспитательница испытывала от этой ситуации такую неловкость, что готова была уволиться с работы.

Фото: iStock
В Череповце рестораторы в суде доказали наличие в салате "любви повара"

Но потом женщина собралась с силами и подала на обидчицу в суд. В исковом заявлении она потребовала опровергнуть сообщение в чате, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

На судебном заседании родительница признала, что погорячилась и сообщение написала под воздействием негативных эмоций.

Суд обязал ее опровергнуть то самое сообщение в чате и выплатить пострадавшей воспитательнице компенсацию, правда, ее размер суд снизил со 100 тысяч до 500 рублей.

В регионах Общество Образование Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин оценил идею продовольственных сертификатов
Володин назвал Россию "последним островом свободы"
Захарова о решении ЕСПЧ о Навальном: Запад не думает о последствиях
ФНС упростит россиянам получение налогового вычета
Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"