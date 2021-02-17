В Петербурге выпустили спектакль "Девчата" по советской классике

Театр-фестиваль "Балтийский дом" выпустил премьеру спектакля "Девчата" по мотивам одноименной повести Бориса Бедного, опубликованной в "Роман-газете" в 1961 году. Режиссер Александр Кладько написал инсценировку и поставил лирическую комедию.

Старшее поколение помнит фильм "Девчата", снятый Юрием Чулюкиным в 1961 году. Девчат играли Надежда Румянцева, Инна Макарова, Светлана Дружинина, Нина Меньшикова и Люсьена Овчинникова, а Илью, "первого парня на деревне" - Николай Рыбников. Картина пользовалась популярностью и за рубежом, получила призы Эдинбургского кинофестиваля и кинофестиваля в Мар-дель-Плата (Аргентина). В марте 60-летие любимого для миллионов зрителей фильма.

Когда в театре готовили постановку, стали раздаваться недовольные голоса: есть прекрасный фильм, зачем посягать на советскую классику? Гимн 1960-м? Ностальгия? Интересно ли это молодому зрителю сегодня? В уральский леспромхоз, поселок лесорубов, приезжает молоденький специалист - повариха, заселяется в общежитие… Но история взросления девушки, ее первая любовь - то, что всегда привлекало и читателей, и зрителей.

Накануне премьеры театр сообщал: "Это не ремейк легендарной советской картины, которую только в премьерный год посмотрели 35 миллионов зрителей, и книги, что была переведена на 15 языков мира. Скорее, это попытка рассказать знакомую историю так, чтобы после просмотра зрители сказали: счастье есть!"

Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"

- Я уверен, что мало кто читал повесть Бориса Бедного, - считает Александр Кладько. - А молодежь и фильм не видела. Поэтому наш спектакль будет интересен и тем, и другим. Ведь даже если нас будут сравнивать с кино, то сравнение окажется в нашу пользу. Мы вернули в историю все женские судьбы. И, по моему мнению, эта хорошая забытая история - тот самый материал, который сейчас очень нужен зрителю.

Илья, красавчик, "бабник", затевает спор с товарищем на то, что легко охмурит приезжую повариху - недотрогу, она влюбится в него. Тося - детдомовская девочка, совсем ребенок, маленькая, наивная, смешная, "птичка-невеличка", "детсад"… Спектакль о женском счастье, о любви, одиночестве и желании быть любимой. Есть ли настоящая любовь на свете? Обязательно ли любить, чтобы создать семью? Или стерпится-слюбится?

Для настроения - в фойе перед спектаклем и во время антракта звучат лирические советские песни. А на сцене танцуют рок-н-ролл, поют песни Окуджавы. Молодые актеры, по их признанию, "с удовольствием окунулись в то чистое, светлое время". У каждой героини своя история.

- Я поняла, что режиссер задумал передать ностальгическое настроение, здесь нет акцента на леспромхоз, трудовые будни лесорубов, на время, а есть акцент на взаимоотношения людей, отметила исполнительница роли Катерины Валентина Коровникова. - Спектакль про любовь, что во все времена актуально. Моя Катерина - веселушка, беззаботная девушка, счастливая. Наверное, такие женщины были в советское время и есть сейчас. Но сначала мне показалось, что не бывает таких, и мы говорили с режиссером об этом. Может быть, раньше девушки ни о чем не задумывались, радовались жизни, с легкостью отмахивались от проблем? Мне было чему поучиться у моей героини. Например, что надо проще относиться к жизни. Наверное, поэтому моя Катя счастлива. У нее есть Сашка, простой парень, любит ее, ходит за ней по пятам, и она этому рада: он рядом, любит - и любит, есть что поесть, есть где поспать - и хорошо. Простая девушка, жизнерадостная, не хватает звезд с неба. Все у нее хорошо - в контрапункте с подружками. У каждой - своя боль или даже трагедия, своя непростая история, у Катерины все немного проще, благодаря отношению к жизни.

Спектакль "Девчата" можно посмотреть 25 февраля, 5, 17 и 24 марта.

Прямая речь

Александра Мамкаева (Тося):

- Я не раз видела фильм "Девчата", можно сказать, выросла на нем. Основное отличие нашей истории от фильма в том, что у нас сделан акцент на то, что Тося - сирота, детдомовский ребенок. Росла без отца, он погиб на фронте, она мечтает о старшем брате, который был бы похож на отца, защищал ее, помогал советами. Это дает объем персонажу. Александр Иванович Кладько добивался от нас искренности, честности и наивности, которые у него ассоциируются с тем светлым временем, когда люди были добрее, светлее и чище.

Моя Тося, Антонина Кислицына, совсем подросток, а полюбив - взрослеет. Она человек открытый, честный, добрый, правдолюб, иногда категоричность подводит ее, а любовь открывает ей, что в жизни есть разные оттенки, не только черное и белое.

Наш спектакль про любовь, про чувства, про молодых ребят и девчат. В нем много музыки, танцев, балетмейстер Николай Реутов учил нас танцевать рок-н-ролл и вальс. На мой взгляд, эту постановку хорошо примут зрители разного возраста.

Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"

Егор Лесников (Илья):

- Я тоже смотрел много советского кино, знаю фильмы "Председатель", "Комиссары", "Девчата"... Замечательное кино, которое мы потеряли, а благодаря нашему спектаклю можно вернуться к нему, и тем, кто никогда не видел "Девчат", посмотреть сейчас этот хороший фильм, в котором играют потрясающие артисты.

Когда узнал, что буду играть Илью, бригадира лесорубов, удивился: роль мне не подходит - по типажу, психофизике, ну совсем не моя! Разве что понимаю его честность, искренность. Когда он влюбляется в Тосю, впервые испытывает настоящее чувство - может быть, здесь я пригодился. На меня повлиял выбор героини на эту роль: Александра Мамкаева - замечательная актриса и режиссер (она выпустила несколько спектаклей у нас в "Балтдоме" и в театре "Цехъ"), талантливый человек. А еще мы муж и жена в жизни. Я с удовольствием окунулся в отношения с Тосей-Сашей в спектакле, хотелось перенести это великое чувство - любовь - из жизни на сцену. Мне кажется, что у нас это получается - передать искренние чувства влюбленных друг в друга людей.

Справка "РГ"

Александр Кладько в 1996 году окончил СПбГАТИ по специальности "артист драматического театра и кино", в 2001 году - по специальности "режиссер драматического театра" (мастерская Г.М.Козлова).

С 2015 по 2016 годы - главный режиссер Псковского академического театра драмы имени А.С.Пушкина, с 2016 по 2017 годы - художественный руководитель. С 2019 года - руководитель заочного актерско-режиссерского курса в РГИСИ.

В Санкт-Петербургском театре "Мастерская" поставил спектакль "Носороги" Ионеско и комедию "Наш Авлабар" по пьесе "Ханума", в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина - спектакль "Крокодил души моей" по произведениям Чехова.