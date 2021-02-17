В Великом Новгороде не прижились "мусорные коллекторы"

Неудачей закончилась попытка оператора по вывозу мусора в Великом Новгороде, компании "Экосити", привлечь к взысканию коммунальных долгов коллекторов. После широчайшего общественного резонанса, а также проверок прокуратуры и Следственного комитета оператор приостановил взаимодействие с коллекторским агентством.

В компании говорят, другого выхода не видели. Только в Великом Новгороде насчитывается более 30 тысяч должников. В пересчете на число жителей в столице области каждый восьмой житель не платит за вывоз мусора. В общей сложности новгородцы скопили долг более 80 миллионов рублей.

Чисто теоретически можно было бы обратиться в суды, выиграть процессы и передать дела на взыскание приставам. Но это означает, что мусорному оператору потребовалось бы нанять целый штат юристов, чтобы те провели 30 тысяч судебных процессов, тяжбы растянулись бы на несколько лет. Другой вариант - самим заняться взысканием. Законодательство не запрещает компаниям самостоятельно звонить должникам и просить их рассчитаться. Но это потребовало бы найма новых сотрудников, закупки оборудования, в общем, затраты получались бы слишком большими.

В итоге оператор пошел на аукцион и заключил договор с коллекторской компанией из Москвы, предложившей самые выгодные условия. Вообще-то федеральное законодательство запрещает продажу долгов по ЖКХ коллекторам. Но в данном случае продажи и не было. Коллекторское агентство взыскивало долги в интересах оператора, и граждане, желающие рассчитаться, должны перечислять средства на расчетные счета "Экосити".

- Такая схема сейчас применяется во многих городах, - говорит адвокат Тимур Матвеев. - Она не противоречит законодательству, но фактически это лазейка, когда компания-заказчик утверждает, что коллекторы - не третьи лица, а действуют в ее интересах. Точно так же обходится и запрет на использование персональных данных. Если бы долги, например, передавались в стороннюю фирму, то тогда требовалось бы заручиться согласием жильцов об использовании их фамилий, адресов, телефонов. Но в применяемой схеме агентство действует как структурное подразделение оператора.

По словам Матвеева, такая система работы с коллекторскими агентствами широко обсуждается в юридическом сообществе и вызывает серьезную критику, ведь недовольство вызывают в первую очередь методы работы коллекторов, и неважно, под чьим именем они ведутся.

В администрации Новгородского муниципального района изучили действия мусорного оператора и пришли к выводу: компания действует законно. Единственное, что могут в данном случае сделать чиновники, - попросить коллекторов работать с гражданами с должным вниманием и вежливостью.

С тактичностью, правда, получилось не очень. Следственный комитет по Новгородской области изучает аудиозаписи, на которых коллекторы угрожали тем, кто не платит за вывоз мусора, выселением и даже расправой.

Не дожидаясь эскалации конфликта, оператор сам приостановил действие договора, так что горожане могут больше не бояться звонков от взыскателей.

История закончилась относительно хорошо для новгородцев, но оператор оказался в тупике. Он вынужден продолжать обслуживать даже самых отчаянных должников.Если в многоквартирном доме половина жильцов платит за вывоз мусора, а другая - нет, оператор обязан в рамках своего договора все равно оказывать услуги. Более того, не может он и прекратить вывоз из частного сектора. Дело в том, что в таких микрорайонах стоят общие на несколько индивидуальных домов контейнерные площадки, и получается как с многоэтажками: кто-то платит, кто-то нет. Сейчас в компании думают, как получить долги с жильцов с наименьшими материальными и репутационными потерями.

P. S.

Когда верстался номер, стало известно, что по фактам самоуправства и вымогательства при взыскании долгов за вывоз мусора возбуждены уголовные дела. В прокуратуре Новгородской области полагают, что действия коммунальщиков нарушили права жителей.