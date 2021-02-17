Донские соленья признаны одними из самых качественных в России

Донской производитель из Мясниковского района планирует увеличить выпуск своей брендовой продукции - квашеной капусты и маринованных овощей - в два раза, запустив новые производственные мощности.

О высоком качестве товаров производственной компании ООО "Алые паруса" за 16 лет ее работы знают не только в Ростовской области, но и в соседних регионах. Продукция со знаком качества "Сделано на Дону" продается во многих ростовских и краснодарских гипермаркетах.

Это один из лидеров по производству квашеных и маринованных овощей в округе. Такой результат стал возможен благодаря политике производителя - выпускать только натуральную продукцию, изготовленную в основном из собственного сырья.

- Овощи выращиваем в экологически чистом районе. А сами соленья и салаты изготавливаем по традиционной рецептуре. Это бочковая засолка без применения консервантов, с дубовыми и вишневыми листьями, корнем хрена и натуральными специями, - рассказал директор компании Александр Мовсесян.

Интересно, что поэтичное название предприятия, связанное с морской темой, родилось благодаря одному из первых наименований его продукции - салата из морской капусты.

Сейчас компания выпускает более 45 видов товаров: бочковые соленья, салаты из маринованных овощей, грибы маринованные, соус, кетчуп, аджику, морковь по-корейски, консервированные овощи, лечо, свежие очищенные овощи в вакуумной упаковке. Новинка - вареные овощи, например, свекла, картофель, морковь, что удобно для хозяек: не нужно тратить время на варку этих ингредиентов для приготовления блюд, где они нужны. Домашние салаты - оливье, крабовый, винегрет, сельдь под шубой предприятие производит без консервантов в специальной упаковке, дающей возможность хранить их до двух недель без изменения вкусовых качеств и внешнего вида.

Визитная карточка производителя - квашеная капуста, очень востребованная покупателями и получившая не одну награду на агропромышленных выставках.

Недавно "Алые паруса" завоевали сразу две медали, золотую и серебряную на форуме "Золотая осень" в Москве, в котором приняли участие более полутора тысяч предприятий.

Донское производство постоянно развивается. На нем созданы комфортные условия для труда и отдыха сотрудников. К примеру, большинство из них добирается на работу на служебном автобусе. Есть столовая, где обеды частично бесплатные.

В столовой предприятия уютно и красиво. Фото: ООО "Алые паруса"

- Можно взять из холодильника в столовой любой производимый на предприятии салат, - говорит технолог производства Евгения Шустова.

В день рождения каждый сотрудник получает премию, а в случае тяжелой жизненной ситуации - материальную помощь.

В "Алых парусах" есть стимул держаться за свое место, ведь к людям здесь относятся бережно. И в ответ коллектив работает с полной отдачей.

- Я очень благодарен всем сотрудникам, большинство из которых работают уже много лет, за добросовестный труд. Вместе мы сделали наше предприятие успешным, - говорит Александр Мовсесян.

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