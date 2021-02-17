ФСБ обезвредила террористическую сеть в четырех регионах России

Сотрудники ФСБ задержали 19 экстремистов, которые входили в международную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра", запрещенную на территории РФ. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, задержания прошли одновременно в Карачаево-Черкессии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. По данным спецслужбы, задержанные радикалы, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа от имени "Ат-Такфир валь-Хиджра".

На кадрах оперативного видео показано, как спецназ штурмует одну из квартир через окно, спускаясь к бандитам по альпинистским тросам с крыши. Еще в один дом спецназ входит по штурмовым лестницам через высокий забор. Показано изъятая экстремистская литература, а также оружие и боеприпасы. На следующих кадрах показано уничтожение самодельного взрывного устройства взрывотехниками и найденные в схроне террористов другие СВУ в пластиковых бутылках, а также автомат и ручной пулемет Калашникова. Все самодельные бомбы были начинены подшипниками и болтами в качестве поражающих элементов.

Всего, по данным ЦОС ФСБ, в ходе обысков по местам их проживания и конспиративных сборов изъято свыше 40 экземпляров экстремистских материалов. Также в лесу в Карачаево-Черкессии был обнаружен тайник с пулеметом "РПК", автоматом "АКМ", патронами и самодельными взрывными устройствами общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте, в том числе так называемый "пояс смертника" с поражающими элементами.

В настоящее время задержанным предъявлены обвинения по ч. 1, ч 1.1, ч. 2 ст. 282.2 (организация и участие в деятельности экстремистской организации) УК России, в отношении 10 организаторов и активных участников экстремистской организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как отметили в спецслужбе, по результатам проведенных экспертиз изъятых средств поражения планируется дополнительно квалифицировать действия радикалов. Что касается идеологии запрещенной в РФ "Ат-Такфир валь-Хиджра" - это "такфиризм", то есть обвинение в "неверии". Такой подход дает ее сторонникам теологическое обоснование в отношении "неверных", в том числе мусульман, а также необходимости создания теократического исламского государства - "халифата".