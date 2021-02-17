Как восстановить легкие после болезни?

В Ростове успешно применяется схема восстановительной терапии легких после перенесенных заболеваний дыхательных путей. Теперь на страже здоровья россиян стоят ингаляторы и небулайзеры отечественного производителя "Алмаз".

Сегодня ингалятор становится в доме столь же необходимой вещью, как и термометр. Фото: Дмитрий Минченко/Компания "Алмаз"

Слово небулайзер происходит от латинского nebula - туман, облачко. История применения небулайзеров (ингаляторов) насчитывает около 150 лет. И сегодня ингаляторы все шире используются в домашних условиях.

Существует целый ряд лекарственных препаратов, которые воздействуют посредством ингаляторов, но их применение должно проводиться после консультации специалиста.

Грамотная терапия после перенесенных вирусных инфекций, а также при лечении сезонных простудных заболеваний сегодня является одной из наиболее актуальных тем. Так, к примеру, коронавирусная инфекция часто приводит к повреждению легких, а ее осложнением может стать пневмония.

Коронавирус проникает в нижние отделы дыхательных путей, под удар попадают легочные альвеолы, участвующие в акте дыхания и отвечающие за газообмен с легочными капиллярами. Вирус разрушает стенки альвеол, что приводит к нарушению этого процесса, а также накоплению в альвеолах воспалительной жидкости. Воспаление легких, особенно если было поражено более 25 процентов, является основной причиной развития хронической дыхательной недостаточности и других заболеваний, например, пневмофиброза, при котором происходит замещение нормальной легочной ткани соединительной с образованием рубцов.

Для восстановления проходимости дыхательных путей необходимо провести комплексную терапию, включающую дыхательную гимнастику, ингаляцию, вибрационный массаж, физиотерапию. Одним из важнейших элементов восстановительной терапии является ингаляция. Она максимально увлажняет слизистую оболочку и стимулирует иммунную защиту организма, позволяя ему быстрее восстановиться.

Именно поэтому сегодня ингалятор становится в доме столь же необходимой вещью, как и термометр. А непосредственное воздействие лекарства на дыхательные пути сокращает время лечения, а также позволяет уменьшить дозировку таблеток и уколов, что снижает риск нежелательных побочных реакций.

Для эффективной доставки лекарственных препаратов в нижние отделы дыхательных путей необходим ультразвуковой небулайзер, например, "Комфорт" производства компании "Алмаз", поскольку он способен преобразовывать лекарственную смесь в мелкодисперсный аэрозоль с размером частиц менее трех микрометров (мкм), что позволяет им проникать в наиболее глубокие отделы бронхов и легких, достигая альвеол. Следует помнить, что любые ингаляции назначаются только специалистом.

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