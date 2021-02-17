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Рубрика: Спорт

Холодный юг

"Краснодар" в суровых погодных условиях сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо" из Загреба
Текст: Александр Ершов, Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)
В четверг "Краснодар" на своем поле в первом матче 1/16 Лиги Европы встретится с загребским "Динамо". Ответный поединок состоится в следующий четверг.
В товарищеском матче краснодарцы выглядели медленными и крупно уступили "Локомотиву". Фото: РИА Новости В товарищеском матче краснодарцы выглядели медленными и крупно уступили "Локомотиву". Фото: РИА Новости
В товарищеском матче краснодарцы выглядели медленными и крупно уступили "Локомотиву". Фото: РИА Новости

"Быки" ударят первыми

"Быки" стали единственной российской командой, которая за два последних сезона вышла в плей-офф еврокубков. Однако именно перед встречей с хорватами, казалось бы, идеальный ход подготовки - по результатам и оценке самих игроков и тренерского штаба - был нарушен сразу несколькими неприятными событиями.

Фото: khabib_nurmagomedov / instagram.com
Мбаппе подарил Хабибу футболку после матча Лиги чемпионов с "Барселоной"

Самое безобидное из них - погода. Самая морозная за последние 20 лет, обрушившаяся вдруг на южную столицу зима буквально сковала весь регион. За последние пару суток по причине сильнейшего снегопада были отменены десятки рейсов в краснодарском аэропорту, останавливалось движение поездов. А к началу встречи столбик термометра грозит опуститься почти до минус десяти!

Но тут хотя бы условия для всех одинаковы. Да еще и поддержать кубанцев собираются на непривычно заваленный сугробами местный "Колизей" прийти почти десять тысяч болельщиков (Роспотребнадзор разрешил заполнить 30 процентов мест от вместимости стадиона).

А вот другие обстоятельства складываются явно не в пользу "быков". В заключительном контрольном матче испанского тренировочного сбора они были беспощадно разгромлены московским "Локомотивом" - 0:4. И дело даже не в счете, а в том, что краснодарцы на фоне соперника выглядели медленными и неуверенными в себе.

- К этой игре подошли не в оптимальном физическом состоянии. Это не отменяет тех ошибок, которые допустили, в ряде моментов отсутствовала дисциплина, - признался главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев. - Сбор складывался хорошо, но нам дали по голове. Возможно, это было и нужно…

"Краснодар" - единственная российская команда, которая примет участие в плей-офф еврокубков

Ну а на днях на тренировке порвал крестообразные связки и выбыл надолго эквадорский защитник Кристиан Рамирес, крайне важный игрок в атакующих построениях команды. Говорят, вместо него клуб собирается подписать бывшего игрока мадридского "Реала" Фабиу Коэнтрау. Но даже если это и так, то в Лиге Европы его уже все равно заявить не удастся. А если еще добавить, что по-прежнему травмирован защитник сборной Сергей Петров и продолжает восстанавливаться основной голкипер Матвей Сафонов, то оборона черно-зеленых монолитной не выглядит.

Зато в стане оппонента не скрывают, что в предстоящем противостоянии хорваты себя считают явным фаворитом. И если представители "Динамо" об этом говорят в дипломатичной форме, то загребские фанаты в выражениях не стесняются. Вот только один из хлестких комментариев в соцсетях: "Мы их сломаем, как погремушку!"

Наверное, столько смелости и оптимизма хорватам придала легкая победа (3:1) "Динамо" в прошлом декабре в групповом турнире Лиги Европы над московским ЦСКА, находящимся выше кубанцев в чемпионате России.

Вот так непривычно для южного города выглядела за день до игры арена "Краснодара". Фото: Владимир Аносов

Килиан не пожалел "Барсу"

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" принимала "Пари Сен-Жермен". Встреча на "Камп Ноу" завершилась крупной победой гостей - 4:1.

Болельщикам каталонцев не привыкать в последние годы к крупным поражениям любимой команды в плей-офф еврокубков. За предыдущие пять лет "сине-гранатовые" шесть раз проигрывали с разгромным счетом: "Ювентусу" (0:3), "ПСЖ" (0:4), "Роме" (0:3), "Ливерпулю" (0:4) и "Баварии" (2:8). Вряд ли эти результаты можно назвать случайностью. Скорее, они являются доказательством того, что "Барселона" уже давно растеряла былую мощь и сейчас она объективно не в состоянии бороться за трофей Лиги чемпионов.
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В отличие от "сине-гранатовых", у парижан никаких больших проблем нет. Да, недавно у них достаточно неожиданно сменился главный тренер, однако Маурисио Почеттино мало в чем уступает Томасу Тухелю. Аргентинец за пару месяцев успел завоевать трофей (Суперкубок Франции), помог команде подняться на второе место в чемпионате и вот теперь разгромил "Барселону".

Можно сказать, французы отомстили "сине-гранатовым" за поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов четыре года назад, когда на "Камп Ноу" хозяева невероятным образом забили три мяча в концовке и обыграли "ПСЖ" с нужным счетом 6:1.

Однако в том матче у парижан не было Килиана Мбаппе. Нападающий сборной Франции стал героем нынешней игры, оформив хет-трик. Еще один мяч у гостей забил Мойзе Кин, у "Барселоны" же отличился Лионель Месси.

- Нет сомнений, что Килиан - один из лучших футболистов мира, несмотря на свой возраст. Но нам не стоит витать в облаках. Впереди еще 90 минут на нашем поле, а у соперника есть отличные исполнители. Мы со всей серьезностью подойдем к этому поединку, - отметил главный тренер "ПСЖ".

Что интересно - Мбаппе нанес четыре удара по воротам "Барселоны". У всей команды хозяев было столько же.

Останется ли Килиан в столице Франции - вопрос, который мучает болельщиков парижан. По информации зарубежных СМИ, форвард готов продлить контракт с "ПСЖ", но с условием, что его в какой-то момент могут отпустить в "Реал".

Добавим, что в параллельном поединке "Ливерпуль" обыграл в формально выездной встрече "Лейпциг" - 2:0 (матч прошел в Будапеште). Отличились Мохаммед Салах и Садио Мане. Ответные игры между "ПСЖ" и "Барселоной" и "Ливерпулем" с "Лейпцигом" запланированы на 10 марта.

Где будем смотреть

18 февраля, четверг, "Матч!"

20.25 Лига Европы. 1/16 финала. "Краснодар" - "Динамо" (Загреб). Прямая трансляция.

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