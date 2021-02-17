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17.02.2021 16:22
Рубрика: Экономика

Крымский винодел возродил древние сорта винограда из последнего куста

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Крымский винодел Валерий Захарьин зарегистрировал в Государственном реестре селекционных достижений четыре древних автохтонных сорта винограда, некогда выведенных в Крыму, но практически исчезнувших и сохранившихся лишь в коллекции. Теперь они допущены к использованию в РФ.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- В течение семи лет с моей командой мы вели кропотливую работу и вот буквально месяц назад ввели в Росреестр четыре древнейших сорта крымского винограда, - рассказал "РГ" Валерий Захарьин. - Теперь мы имеем право производить из них вино и писать на этикетке Капитане Яни кара, Альбурла, Манжил ал и Кокурдес черный.

По словам винодела, в ближайшее время в реестре РФ будут зарегистрированы еще три древних автохтонных сорта крымского винограда.

- Вы знаете, что сейчас виноделие везде в мире развивается по пути производства вин из собственных, местных сортов винограда. Это общемировой тренд, - отметил эксперт. - У нас есть такие сорта, которые остались в единственном экземпляре. Так было с сортом Херсонесский. Он был в коллекции "Магарача" в единичном экземпляре. Сейчас благодаря технологии инвитро - выращивания в пробирке по безвирусной технологии, - а также кропотливой работе нашей команды, этого сорта уже 300-400 кустов.

Винодел использовал автохтонные сорта крымского винограда, сохранившиеся в коллекции Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач". Всего в ампелографической коллекции института собраны 4120 образцов, включающих базовую и специальную селекционную коллекции. Из 3357 образцов базовой коллекции винограда 1432 составляют местные и аборигенные сорта. В институте собраны образцы винограда из 29 стран дальнего и 12 стран ближнего зарубежья.

Фото: Сергей Винник
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Ранее "РГ" рассказывала о генетических исследованиях ученых института "Магарач" с целью установить центры окультуривания дикого винограда, пути его распространения, был ли Крым одним из таких центров или культурные ягодные кусты сюда завозили из других мест.

В 2019 году ученые создали молекулярные паспорта крымских аборигенных сортов из ампелографической коллекции, которые сравнили с европейскими базами данных. Тогда генетики пришли к выводу, что 38 процентов местных сортов Крыма имеют хлоротипы, как у итальянских, их, скорее всего, завезли на полуостров генуэзцы и византийцы.

Еще одна группа, составляющая 30 процентов, имела хлоротип, как у сортов Кавказской группы. Возможно, эти сорта попали в Крым по Великому шелковому пути.

Справка "РГ"

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, подготовлен по состоянию на 30 апреля 2019 года и содержит 22577 допущенных к использованию сортов и гибридов растений. Нахождение в данном реестре дает право, при соблюдении требований законодательство в сфере карантина растений, ввозить на территорию РФ, размножать и реализовывать в соответствующих регионах семена и посадочный материал данного сорта.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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