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17.02.2021 18:22
Рубрика: Происшествия

На Кубани после ограбления 101-летнего ветерана войны возбудили дело

Текст: Юрий Гень (Краснодар)

В Краснодарском крае полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабеж с незаконным проникновением в жилище" после того, как в Кропоткине был ограблен 101-летний ветеран Великой Отечественной войны.

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Инцидент произошел 12 февраля. Неизвестный проник в дом ветерана и похитил все его сбережения. При этом сам участник Великой Отечественной не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Полиция начала проверку ЧП, а сегодня, 17 февраля, возбудила уголовное дело по факту грабежа. Сейчас оперативники занимаются розыском преступника.

Ситуация получила широкий общественный резонанс и привлекла к себе внимание губернатора Краснодарского края. "Переговорил с правоохранительными органами. Этому делу уделят особое внимание, - написал в соцсетях глава региона Вениамин Кондратьев. - Уверен, что грабитель будет найден и наказан по всей строгости закона. Пока идет расследование, совместно с муниципалитетом поможем Алексею Михайловичу. Поручение уже дал".

Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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