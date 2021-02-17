На Кубани после ограбления 101-летнего ветерана войны возбудили дело

В Краснодарском крае полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабеж с незаконным проникновением в жилище" после того, как в Кропоткине был ограблен 101-летний ветеран Великой Отечественной войны.

Инцидент произошел 12 февраля. Неизвестный проник в дом ветерана и похитил все его сбережения. При этом сам участник Великой Отечественной не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Полиция начала проверку ЧП, а сегодня, 17 февраля, возбудила уголовное дело по факту грабежа. Сейчас оперативники занимаются розыском преступника.

Ситуация получила широкий общественный резонанс и привлекла к себе внимание губернатора Краснодарского края. "Переговорил с правоохранительными органами. Этому делу уделят особое внимание, - написал в соцсетях глава региона Вениамин Кондратьев. - Уверен, что грабитель будет найден и наказан по всей строгости закона. Пока идет расследование, совместно с муниципалитетом поможем Алексею Михайловичу. Поручение уже дал".

Расследование продолжается.