Пандемия коронавируса закрыла мир для путешественников. Но дала шанс внутреннему туризму, особенно активным и даже экстремальным видам отдыха. Введенные в городах ограничения мотивируют россиян все чаще отправляться в походы, сплавы по рекам, в пещеры и на вершины. Таких маршрутов в бескрайней России хватает. И все больше становится гидов- самоучек, приглашающих в походы по опасным маршрутам с риском для жизни. Как не стать жертвой гидов-нелегалов, выяснила корреспондент "РГ".

Экстрим без чека

Жительница Севастополя Ирина Манпель и ее молодой человек отправились в экстремальный спелеопоход на Караби-яйлу. Объявление увидели в группе популярного крымского турсообщества в соцсетях. "Масса положительных отзывов, ни одной негативной реакции, поэтому ничего не смутило - даже оплата наличными, без чека", - рассказывает Ирина. О лицензии и документах, позволяющих гиду проводить такие мероприятия, конечно, тоже не узнавали.

- Во время спуска в пещеру Крубера была грубо нарушена техника безопасности, - описывает крымчанка свой экстремальный тур. - Не было обязательного предварительного инструктажа - вообще никакого. Спуск сложный - глубина пещеры с 10-этажный дом. А среди 15 участников были новички и даже несовершеннолетние девочки. Второго инструктора, который бы контролировал наши действия, находясь в пещере, тоже не было. Организатор похода Миша вывалил веревки со словами: "Ну чего вы стоите, распутывайте!" И это - людям, которые вообще не знают, как правильно это делать. Спуск и подъем проходили одновременно по параллельным веревкам. Они, естественно, путались. Когда пришла моя очередь, то сначала все шло хорошо - до того момента, когда снизу поднимали девочку. Ее Миша отправил без фонаря. В темноте она случайно пристегнулась жумаром (механическим зажимом для подъема по веревке - Прим. Ред.) к моей веревке. Ее не могли поднять, потому что я тянула вниз, а я не могла спуститься, потому что веревка ползла вверх. Как правильно поступать в такой ситуации, ни она, ни я не знали. Еле доорались... С горем пополам нас вытащили.

Обратная дорога была не менее экстремальной - навигатора у гида не было, и он заблудился. Вернуть деньги клиентам отказался. Но Ирина решила добиться справедливости. Девушка нашла более десятка "соратников", которым подобные прогулки едва не стоили здоровья и жизни. Вместе они подали коллективную жалобу (имеется в распоряжении "РГ") в региональное министерство туризма, прокуратуру РК, МЧС РК, Совмин РК. "Мы считаем, что категорически нельзя отправлять людей в такие походы. Это опасно для жизни", - резюмировала Ирина Манпель.

Авантюрный тур

Впрочем, пока ни сам гид, ни его клиенты отказываться от острых ощущений, похоже, не собираются.

- На выходных я встретил его группу и подошел. У меня были замечания к их снаряжению. К тому же было штормовое предупреждение. Но они меня послушали, улыбнулись и пошли в Холодный кулуар на Чатырдаге, - рассказал "РГ" начальник алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-спаса" Дмитрий Русин.

По его словам, законных оснований запретить такие приключения сегодня нет ни у МЧС, ни у "Крым-спаса", ни у лесников, ни даже у полиции. МЧС может лишь рекомендовать туристам регистрировать свои группы перед выходом в лес и горы.

- Но никакого контроля за "черными" турфирмами и ИП нет. В горах никто не имеет права ограничить или запретить кому-либо и куда-либо идти, - объяснил спасатель.

А вот ликвидировать печальные последствия таких экстрим-туров приходится регулярно. Как сообщили "РГ" в пресс-службе "Крым-спаса", в 2020 году из 2983 выездов 209 пришлось по вызовам в горах. Спасли 346 человек.

- Общее число вызовов спасателей впечатляет, - признается начальник Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "Крым-Спас" Максим Козлов. - Причем надо четко разграничить действительно несчастные случаи, которые возможны, даже если предусмотреть абсолютно все, и системные ошибки, неизбежно приводящие к ЧП и даже трагедиям. К таким базовым нарушениям можно отнести недостаток снаряжения, незнание района гидом, отсутствие у участников соответствующей условиям обуви и одежды, некорректное информирование участников, несоответствие их физподготовки сложности похода и много другое.

В "Крым-спасе" признают: неквалифицированные и потенциально опасные гиды-авантюристы работали всегда, но раньше они были незаметны в огромной армии профессионалов. Теперь же, когда экстрим-туризм становится все более популярным и востребованным, в эту сферу приходит все больше самонадеянных новичков. И лишь некоторым из них суждено стать настоящими профессионалами, набив шишек под руководством более опытных гидов.

Гиды в законе

Обязательную аккредитацию и аттестацию экскурсоводов и гидов-проводников должны ввести в российское законодательство. 15 июля 2020 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о правовом регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Именно он призван защитить интересы и здоровье потребителей туристских услуг. "Такой закон будет полезен, если в аттестационных комиссиях будут представители турбизнеса, спортивного туризма и спасательных служб", - считает Максим Козлов.

А вот его коллега Дмитрий Русин, напротив, полагает, что новый закон заставит уйти в тень тех, кто сейчас хотя бы пытается работать по правилам. "Любое ужесточение правил игры должно сопровождаться грамотным сопровождением изменений: учебные центры, документооборот, подзаконные акты, разъяснения профильных ведомств. И самое главное - кто и как будет осуществлять контроль", - отмечает он.

Член правления Федерации альпинизма России, глава Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя Юрий Круглов рассказал и о поправках в федеральный закон "О туризме".

- Федерация альпинизма России в свое время разработала профстандарт для гида-проводника по альпинизму и горному туризму, - рассказывает он. - Есть программа, и она начала работать. Но сейчас готовятся изменения в ФЗ "О туризме", касающиеся новых правил аттестации. Согласно им, обучающая организация и организация-экзаменатор должны быть разными. Сейчас по закону для обучения гида-проводника достаточно лицензии на образовательную деятельность и программы обучения по профстандарту. Некоторые выезжают в поле, в горы, а другие делают курсы заочными. Поэтому сложно отсеять хороших от плохих. Поправки должны ограничить число таких организаций - хотя бы обучающих в горной местности. Когда закон "О туризме" в новой версии заработает, то всех игроков рынка через определенное время ждет переаттестация.

Пока законы не приняты, специалисты рекомендуют обращать внимание на стоимость предлагаемого экстрима и отзывы о гиде в интернете, ведь безопасный отдых не бывает дешевым, а негативные отзывы, как и шило в туристическом мешке, не утаишь.

Комментарий

Вадим Погорелов, ведущий юрист компании "Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры":

- Собираясь в поход, советую обязательно заключать договор, и желательно с профильными организациями, оказывающими услуги прохождения туристских маршрутов. По федеральному закону N 132 "Об основах туристской деятельности в РФ" они обязаны привлекать профессиональных инструкторов-проводников. Также надо требовать документ (квитанцию), подтверждающий оплату услуг и указывающий лицо, принявшее деньги. В этом случае шанс вернуть деньги и получить возмещение ущерба значительно возрастает.

Официально

Министерство курортов и туризма РК ведет реестр субъектов и объектов туристской индустрии, в который включают сведения в том числе об экскурсоводах (гидах), гидах-переводчиках и инструкторах-проводниках горно-пешеходного туризма. Сейчас в реестре есть сведения о 1459 субъектах деятельности, в том числе 1387 экскурсоводах (гидах) и гидах-переводчиках и 72 инструкторах-проводниках республики. Чтобы попасть в реестр, заявитель должен предоставить копии документов об образовании, о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации "экскурсовод (гид)", о прохождении курсов повышения квалификации (один раз в три года). Такие курсы в Республике Крым проводятся на базе Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.