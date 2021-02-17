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17.02.2021 14:06
Рубрика: Власть

Миллиарды на леса и стройки

В РК в 2021 году профинансируют 11 нацпроектов
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 34(8385)
Крым продолжит участие в 11 нацпроектах - "Культура", "Образование", "Демография", "Жилье и городская среда", "Экология" и других. Все они реализуются в Крыму уже не первый год. Строительство некоторых объектов растянулось на несколько лет из-за большого объема работ.
В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в Екатерининском саду восстановлен фонтан "Мальчик с рыбкой". Фото: Илья Изотов/ РГ В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в Екатерининском саду восстановлен фонтан "Мальчик с рыбкой". Фото: Илья Изотов/ РГ
В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в Екатерининском саду восстановлен фонтан "Мальчик с рыбкой". Фото: Илья Изотов/ РГ

Затянулась и рекультивация переполненных мусорных полигонов. Финансирование пяти из них включено в ФЦП, а еще - в нацпроект "Экология". В 2021 году начнется рекультивация отслуживших свой век полигонов в Белогорске и Судаке. Работы продлятся до 2024 года и обойдутся в 1,2 миллиарда рублей.

Фото: Михаил Решетов/РГ
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Нацпроект "Экология" увеличит на 300 гектаров площадь крымских лесов: саженцы высадят осенью в Белогорском, Бахчисарайском, Раздольненском, Судакском, Старокрымском и Евпаторийском лесничествах. Также в 2021-м очистят от ила, наносов и бытового мусора 119 километров русел рек, включая более 10 километров Салгира, водой из которого сегодня фермеры орошают сотни гектаров полей. В Феодосии уже начали чистить реку Отуз и ручей Кизилташский. Вдоль берегов этих водоемов живут около 300 тысяч человек, для которых вопрос очистки русел - не только эстетический. На эти цели из бюджета РФ выделено 1,2 миллиарда рублей. Недостающие средства добавит бюджет РК, ведь софинансирование - обязательное условие реализации нацпроектов.

- На реализацию 11 национальных проектов в бюджете Крыма на 2021 год предусмотрено 14 миллиардов 363 миллиона рублей, - рассказала начальник Главного управления по реализации нацпроектов Наталья Писарева. - Сегодня уже потрачено шесть процентов этой суммы, или 69 миллионов.

Самая большая статья расходов - ремонт дорог: в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" на 21 объект выделено 16 миллиардов рублей. Из них 200 миллионов уже потратили.

- Контракты заключены в отношении каждого объекта, на четырех из них работы уже ведутся, - рассказал и. о. начальника Службы автодорог Крыма Валерий Васякин.

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым
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В рамках профильного нацпроекта за год капитально отремонтируют два дома культуры и три детские школы искусств, создадут две модельные библиотеки, откроют виртуальный концертный зал. Почти 500 сотрудников смогут повысить квалификацию. Поселки Большой Ялты, Кировского, Первомайского, Советского и Черноморского районов получат пять передвижных автоклубов. Это в дополнение к тем пяти, что уже приняли в прошлом году Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Ленинский и Симферопольский районы. На все это потратят 160 миллионов рублей. Кстати, помимо данной суммы, на сферу культуры в ФЦП выделено еще 1,9 миллиарда. Плюс 139 миллионов - из крымской инвестпрограммы.

Кстати

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на благоустройство общественных территорий в семи городах потратят 617 миллионов рублей. В Феодосии это скверы им. Андрея Первозванного, "Чернобыльцам", сквер на пересечении улиц Чкалова и Шевченко, "Городской сад", "Вечный огонь" и "Комсомольский парк". В Евпатории - аллея и детская площадка в парке им. Фрунзе, парк им. Франко, общественная территория в микрорайоне Исмаил-бей и парк "Приморский". В Бахчисарае - территория на улице Фрунзе, в Армянске - сквер "Титан", а в Красноперекопске - пешеходная зона на улице 50 лет Победы.

В Симферополе на средства нацпроекта реконструируют сквер им. Сергия Радонежского, а на деньги из бюджета Москвы - площадь им. Ленина, площадь им. Куйбышева, бульвар им. Франко, скверы на улице Казанской, Балаклавской и общественную территорию на улице Селим-Герай.

Интерактивную карту объектов нацпроектов Крыма можно найти на сайте правительства Республики Крым: https://rpo.rk.gov.ru/karta

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