В Евпатории вакцинировался первый гражданин США

Геофизик Брюс Уотс Бевен стал первым гражданином США, который привился от коронавируса в Крыму. В прививочном пункте в Евпатории ему ввели первый компонент вакцины, второй он получит через три недели. После укола 78-летний ученый чувствует себя хорошо.

В Крыму житель Вирджинии оказался благодаря любви: к науке и к женщине. Вот уже десять лет он женат на заведующей отделом естественно-научных методов в археологии Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ имени В. И. Вернадского, докторе исторических наук Татьяне Смекаловой. В беседе с "РГ" она рассказала, что с будущим супругом их свела наука. Бевен занят вопросами геофизики в археологии, которой Татьяна Николаевна посвятила жизнь. Вместе они исследуют археологические памятники, в частности античности, раннего железного века, Средневековья, занимаются их поиском.

В Россию Бевен обычно приезжал по туристической визе: жил полгода в Крыму, отбывал на родину, а затем возвращался на полуостров. Однако из-за пандемии он уже больше года находится на полуострове. "Мне было бы опасно ехать на Запад, чтобы там вакцинироваться, все-таки двадцать четыре часа в пути", - заметил он в разговоре.

Американский ученый назвал российскую вакцину отличной и сказал, что рад привиться ею от коронавируса. Он, по его признанию, вполне здоров и перед вакцинацией не волновался. Разве что от укола не заплакал, пошутил он.