В Краснодаре мошенники удаленно похищали квартиры у одиноких стариков

В столице Кубани разгорается громкий скандал. Группа аферистов провела серию сделок по договорам купли-продажи недвижимости, присвоив себе имущество многих пожилых одиноких людей. Долгое время пострадавшие даже не догадывались, что стали бездомными. По материалам прокуратуры возбуждено пять уголовных дел.

Даже если дом Евгении Зенковой вернут обратно, юрист-мошенник может забрать его за долги. Фото: Владимир Аносов/РГ

Всего этого могло и не случиться, если бы пожилые собственники квартир приняли меры безопасности. Они очень просты и не требуют расходов. Но мало кто о них знает.

Открыли ящик Пандоры

Ветеран труда 86-летняя Лидия Фомина живет в однокомнатной квартире в центре Краснодара. В 1974 году справила здесь новоселье. И спустя почти 47 лет осталась без квартиры.

Узнала об этом случайно. При оплате коммунальных услуг соседка увидела в квитанции в графе "владелец"... чужую фамилию. "Сначала мы подумали, что это ошибка, - рассказала "РГ" женщина. - Но в Росреестре сообщили: квартира продана в мае 2020 года. И якобы я за нее получила один миллион 250 тысяч рублей. Никаких деловых бумаг я не подписывала, с покупателем не встречалась, да и продавать жилье не собиралась". Когда взглянула на копию договора, сразу определила: подпись чужая. А персональные данные были ее.

Лидия Семеновна обратилась в прокуратуру Краснодара. Там запросили данные о покупателе и словно открыли ящик Пандоры. Выяснилось, что за полгода указанный в договоре человек купил более десяти объектов недвижимости в разных частях города.

Жертвой мошенников стала и 82-летняя Елена Киселева. Вместе с мужем она недавно выписалась из больницы после ковида. И от сотрудников прокуратуры узнала, что больше не является хозяйкой своей квартиры. И... не замужем. В регистрационном деле якобы ее рукой подписано заявление, что в законном браке она не состоит.

За то время, которое потерпевшие живут уже в чужих квартирах, их никто не беспокоил. Новый собственник не пытался заявить о своих правах. По всей видимости, аферисты хотели тихо дождаться, когда старики один за другим перейдут в мир иной.

Обвели вокруг денег

Еще более драматичная история произошла с 82-летней Евгенией Зенковой, тоже потерявшей единственное жилье. В марте прошлого года тот же "черный" покупатель приобрел ее участок с домиком на улице Красных Партизан. А через неделю перепродал подставному лицу. Сумма "сделки" оказалась значительно ниже рыночной стоимости.

После того, как дом ловким росчерком перешел в чужие руки, пожилой женщине посоветовали нанять адвоката. Тогда никто не мог предположить, чем обернется для нее знакомство с юристом из Новороссийска, неким Юрием Агачкиным. Вместо того чтобы писать жалобы во все инстанции, мужчина предложил заключить задним числом фиктивный договор займа под залог дома.

Якобы такое соглашение даст ему преимущество оспаривать в суде право "фиктивного" собственника. Сумму прописал 10 миллионов рублей. И даже напечатал расписку, мол, "получил все деньги, претензий не имею". Но дату не поставил...

- Теперь по решению Октябрьского районного суда Новороссийска я обязана вернуть ему уже 20 миллионов 600 тысяч рублей со всеми процентами и пеней, - с горечью заключает Евгения Тихоновна.

Она говорит об этом и до конца не верит в происходящее. Ведь никаких денег женщина и в глаза не видела. Дело Зенковой сейчас расследуют правоохранители, назначена почерковедческая экспертиза. Но даже если дом удастся вернуть, "юрист" может запросто отобрать его за мифические долги.

В суд не явился

"Мы направили материалы проверки в следственный орган, по результатам рассмотрения было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), - сообщила помощник прокурора Центрального округа Краснодара Анастасия Зарицкая. - Сценарий везде одинаков: составлялся договор купли-продажи, а затем недвижимость спустя короткий промежуток времени перепродавалась. Все квартиры и домовладения пострадавших расположены в старом фонде и в ликвидных местах".

Круг участников этой беспрецедентной схемы - тех, кто предоставлял персональную информацию, - еще предстоит устанавливать следствию. Так же как и то, каким образом специалист многофункционального центра "Мои документы" проверял личности сторон сделки и готовил заявление о регистрации перехода права собственности. А еще все сделки оформлялись в нотариальных конторах. Кто их проворачивал - тоже установят.

Пока же слушания первого гражданского дела Лидии Фоминой о признании сделки недействительной вторично отложили из-за неявки ответчика. Такова процедура. "Российская газета" будет следить за ходом этого процесса.

Возьмите на заметку

Как защитить свое жилье

Обезопасить себя от махинаций с квартирой можно в любой момент. Достаточно обратиться в Росреестр, сообщил "РГ" юрист Михаил Кривецкий. Или в МФЦ "Мои документы" - что еще легче.

Там следует написать заявление, что регистрировать все сделки с вашей квартирой можно только при личном присутствии собственника. "И тогда, - поясняет юрист, - никто не сможет тайно переписать на себя квадратные метры, даже если мошенник предоставит нотариально заверенную доверенность от вас. Такие сделки сразу отклоняются органом регистрации прав".

Росреестр и МФЦ "защитную" услугу предоставляют бесплатно. Срок ее проведения всего пять рабочих дней с момента обращения.

А специалисты Кадастровой палаты еще советуют вносить контактную информацию (электронный или почтовый адрес и т.д.) о правообладателе жилплощади в базу Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Если с квартирой будут совершаться какие-либо действия, собственник сразу же получит оповещение об этом. И сможет оперативно обратиться в правоохранительные органы.

Мнение эксперта

Число мошенничеств с квартирами растет по всей стране. Эксперты били тревогу достаточно давно: действующий порядок, когда договор о продаже квартиры можно составить чуть ли не на коленке, слишком упрощает жизнь аферистам.

"За пять лет прирост преступлений в сфере оборота недвижимости составил 18 процентов, - говорит директор Центра исследований и экспертиз Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина. - При этом надо отметить, что не все сделки, которые имеют признаки мошенничества, становятся предметом разбирательства в рамках уголовной юрисдикции. Очень часто они идут как гражданско-правовой спор. За последние пять лет прирост таких споров составил порядка 173 процентов. Подчеркну: это ситуации, когда люди пытаются через суд вернуть свое жилье, оспорив сделку".

Чаще всего страдают от мошеннических действий в сфере оборота недвижимости пенсионеры и предприниматели. Таковы данные специального исследования, проведенного Финансовым университетом. Почему пенсионеры, причины понятны. Что же касается предпринимателей, социологи объясняют это тем, что бизнесмены - люди с ограниченным количеством времени. Они обращаются к первым попавшимся "черным риелторам" и попадают на мошенников.

"Необходимо законодательно закрепить обязательность заключения сделок с недвижимостью только с участием нотариуса, - подчеркивает Венера Шайдуллина. - Практика передовых зарубежных стран говорит о том, что этот инструмент достаточно эффективен".

Подготовил Владислав Куликов