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17.02.2021 10:24
Рубрика: Общество

В Крыму с марта отменят большую часть ограничений по COVID-19

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

С 1 марта в Крыму снимут большую часть ранее введенных из-за коронавируса ограничений. Об этом на заседании штаба по противодействию коронавирусу заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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По ее словам, за последние четыре недели в республике наметилась стабильная тенденция к снижению заболеваемости COVID-19, благодаря чему можно снять "последние ограничения", за исключением некоторых, прописанных в указе главы Крыма о введении режима повышенной готовности.

- Это будет касаться части ограничений на проведение торжеств, других мероприятий такого характера, - пояснила Пеньковская.

Вместе с тем, власти продлят ограничения на количество посетителей театров и кинотеатров, немного их ослабив. Заполняемость залов увеличат до 50 или 75 процентов вместо нынешних 30 процентов посадочных мест. В заведениях общепита по-прежнему будет можно наполнять залы не более чем наполовину.

Пеньковская допустила, что масочный режим и социальное дистанцирование сохранятся в Крыму как минимум до конца апреля. Их действие будет зависеть от скорости снятия иных ограничений и приобретения крымчанами коллективного иммунитета перед коронавирусом.

За последние сутки на территории Крыма зарегистрировано 144 случая коронавирусной инфекции, четыре человека скончались. По оперативным данным, на амбулаторном лечении в республике находятся 2823 человека, на стационарном - 1679 пациентов.

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