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17.02.2021 10:40
Рубрика: Общество

Недоступный тубкабинет

В Ленинском районе из-за неудобного режима работы профильной службы страдают больные
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 34(8385)
Жителям Ленинского района угрожает эпидемия туберкулеза - так считает керченский врач-фтизиатр Елена Мосалева. Все из-за того, что в 2019 году противотуберкулезный кабинет Ленинской ЦРБ перенесли из Керченского тубдиспансера в больницу поселка Багерово. И это очень плохо сказалось на качестве лечения: если до "переселения" в районе ежегодно выявляли около 15 больных, то в прошлом году - лишь семь, причем троих - посмертно, после вскрытия.
Некоторым пациентам для полноценного обследования приходится ехать в Симферополь. Фото: Михаил Решетов Некоторым пациентам для полноценного обследования приходится ехать в Симферополь. Фото: Михаил Решетов
Некоторым пациентам для полноценного обследования приходится ехать в Симферополь. Фото: Михаил Решетов

Противотуберкулезный кабинет поликлиники N 2 Ленинской центральной райбольницы в течение 60 лет, до 2019 года, работал на базе Керченского противотуберкулезного диспансера (ПТД).

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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- Еще Советское государство определило, что для Багерово и 30 окрестных сел с суммарным населением 22 тысячи человек такое расположение кабинета оптимально. Керченский противотуберкулезный диспансер - диагностический центр, обладающий всеми необходимыми возможностями, - рассказывает врач Елена Мосалева, до недавнего времени медицинский сотрудник Ленинской ЦРБ.

В мае 2019 года кабинет вопреки протестам сотрудников противотуберкулезной службы, в том числе и Мосалевой, переместили в больницу Багерово, что в 20 километрах от Керчи.

- Нуждающихся в профильной медицинской помощи жителей района лишили возможности обследоваться должным образом, потому что в багеровской больнице нет ни необходимой лаборатории, ни специального рентген-кабинета (установленный там рентген-аппарат способен выявлять лишь подозрение на туберкулез), ни томографа, - сетует врач. - В итоге одни больные тихо умирали у себя дома, пока другие куда только ни направляли жалобы. В ответ от руководства Ленинской ЦРБ и Керченского противотуберкулезного диспансера приходили нелепые отписки, в которых утверждалось, что в багеровской больнице все хорошо и здорово. В одной из отписок чиновники сообщили: "При отсутствии у медорганизации возможности выполнения необходимых диагностических исследований исследования проводятся в других медицинских организациях, которые располагают возможностями для качественной диагностики туберкулеза". И в качестве примера такой организации привели Крымский республиканской клинический центр фтизиатрии и пульмонологии. Но почему-то не Керченский противотуберкулезный диспансер, который является обособленным структурным подразделением этого центра.

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По словам Мосалевой, со временем больные перестали посещать противотуберкулезный кабинет, из-за чего в районе снизилась эффективность лечения и резко повысилась смертность от туберкулеза. К примеру, за восемь месяцев работы кабинета в 2019 году, то есть уже в Багерово, выявили только одну больную - да и то она сама обратилась к фтизиатру, минуя иных специалистов. Учитывая актуальную статистику - один на 22 тысячи человек случай впервые выявленного туберкулеза за столь немалый отрезок времени, возникает резонный вопрос: неужто в районе был побежден туберкулез? Увы, статистика следующего года дала на него отрицательный ответ.

- В 2020 году у троих из семи больных заболевание выявили посмертно, при вскрытии, - рассказывает врач. - То есть люди не дошли до туберкулезного кабинета, их даже не поставили на учет. И это в ХХI веке! Хотя при "переселении" нашего кабинета в Багерово официальные лица заверяли, что это делается "для доступности фтизиатрической помощи" и "усовершенствования противотуберкулезных мероприятий". Хотя никаких условий для этого в Багерово нет, а помещение не соответствует санитарным правилам и нормам.

Как ни удивительно, но спустя пять месяцев после перемещения противотуберкулезного кабинета в Багерово, в октябре 2019-го, замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский со ссылкой на тогдашнего главу регионального минздрава Игоря Чемоданова сообщил, что последний поручил главврачу Ленинской ЦРБ арендовать для противотуберкулезной службы района кабинет в Керченском противотуберкулезном диспансере. Правда, чиновник заметил, что в тот момент его помещение не соответствовало требованиям санитарных норм и правил и потому нуждалось в ремонте, который был запланирован на 2020 год.

Фото: Семейеый архив Татьяны и Андрея Крыловых
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Год прошел, о ремонте - был он или не был, - ничего не известно, а противотуберкулезный кабинет поликлиники N 2 Ленинской ЦРБ и ныне там. То есть где-то между Керчью и Багерово. Но только не в Керченском тубдиспансере, где размещался более полувека.

Самое интересное: как утверждает Мосалева, ссылаясь на жалобы больных, жителей Ленинского района отказываются принимать в Керченском ПТД. Зато без малейших оговорок принимают в Симферопольском тубдиспансере, за полторы-две сотни километров от их сел.

- Вот только где письменное распоряжение о том, что жители Ленинского района не имеют права обследоваться в Керченском противотуберкулезном диспансере? - задается вопросом Елена Ивановна. - Его никому из них, пытавшихся попасть на прием, никто так и не продемонстрировал.

И это при том, что именно в Керченском ПТД можно сделать принципиально важные для постановки диагноза и назначения эффективного лечения культуральный анализ мокроты и ПЦР на туберкулез, а также томографическое исследование, особенно важное при деструкции легочной ткани, что встречается у 80-90 процентов впервые выявленных больных.

В январе 2021-го специалисты противотуберкулезной службы района начали вести прием и в поликлинике N 2 Ленинской ЦРБ в Керчи. А безуспешно добивавшиеся возвращения тубкабинета в противотуберкулезный диспансер опытные врач Мосалева и медсестра Светлана Змеева прекратили работу в противотуберкулезной службе района. По их словам, из-за разногласий с главврачом больницы относительно принципиальных вопросов организации их труда. В итоге штат службы сократился вдвое, остались один врач-фтизиатр и одна медсестра.

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- Таким образом в четверг - день, когда мы традиционно посещали свои участки, выезжали в очаговые районы, - оставшийся врач только проводит консультацию в Керчи, остальные дни недели работая в Ленино, - поясняет она. - А медсестра, которая в понедельник, среду и четверг находится в Керчи, во вторник и пятницу приезжает в кабинет, который расположен в райбольнице в Багерово и в котором находится лаборатория, где можно провести только бактериоскопию мокроты.

- Неужели жизнь человека ничего не стоит? - спрашивает Мосалева. - Неужели, чтобы противотуберкулезный кабинет вернули в Керченский противотуберкулезный диспансер и работающие в нем врачи полноценно выполняли свои задачи, необходима эпидемия, причем наиболее опасных, почти не поддающихся лечению форм туберкулеза? Какие еще нужны факты, которые бы подтвердили прямую связь активного распространения туберкулеза в Ленинском районе с фактическим уничтожением противотуберкулезной службы в Багеровской зоне?

Компетентно

Светлана Фатеева,общественный активист пациентской организации ТBPeople:

- В соответствии с федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются медорганизацией в соответствии с принципом приближенности к месту жительства, месту работы или обучения. В данном случае нет ни такой доступности, ни возможности адекватного обследования. Тубкабинет поликлиники N 2 Ленинской ЦРБ официально существует, но фактически его нет, поскольку единственный фтизиатр ведет прием больных в этой самой поликлинике один день в неделю. Кроме того, выглядит странным, что жителей Ленинского района, судя по их отзывам, отказываются обслуживать в Керченском противотуберкулезном диспансере.

Официально

В комментарии "РГ" замглавы минздрава РК Антон Лясковский сообщил, что главный внештатный фтизиатр министерства Лилия Мамотенко, проанализировав работу тубкабинета Ленинской ЦРБ в 2020 году, признала ее неудовлетворительной, поскольку помощь больным там оказывалась не в полной мере. Кроме того, в минздраве рекомендовали руководству Ленинской ЦРБ заключить договор с Крымским республиканским клиническим центром фтизиатрии и пульмонологии на проведение исследования мокроты. Однако на вопрос, рассматривают ли в министерстве вариант возвращения тубкабинета в Керченский противотуберкулезный диспансер, Лясковский ответа не дал.

Вместе с тем замминистра заверил, что в диспансере оказывают помощь жителям Ленинского района. Так, в прошлом году в стационаре учреждения лечились девять человек, сейчас лечатся трое пациентов, шести в этом году помощь оказали амбулаторно.

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