15 февраля в России отмечают День памяти воинов-интернационалистов. В этот день мы вспоминаем россиян, выполнявших свой служебный долг за пределами Родины. Бывший сотрудник ростовского СОБРа Кирилл Хижняк решил снять серию документальных фильмов о героях современной военной истории России.

Ведь люди в погонах защищали страну не только во времена Великой Отечественной войны, но и все последующие десятилетия. Это будут короткие интервью по 15-20 минут с героями войн и локальных конфликтов. Судя по первым съемкам, видео будут интересны всем любителям истории, но главная цель Кирилла - чтобы их увидела молодежь.

Героем первого фильма станет солдат из Таджикистана Азам Аминов. В 1993 году он был участником знаменитого боя на 12-й заставе Московского погранотряда. В распоряжении "РГ" есть черновая видеозапись интервью, где он впервые рассказал подробности нападения. Напомню, тогда 48 ребят практически без оружия одиннадцать часов отражали атаку 250 вооруженных до зубов и хорошо подготовленных моджахедов. Боевики призывали их сдаться, даже предлагали деньги, но ни один пограничник не согласился сложить оружие.

В тот день погибло 25 наших солдат, некоторым присвоено звание Героя России посмертно. Азам был тяжело ранен и выжил чудом. Истекающий кровью 19-летний парень сумел укрыться в одной из ям на заставе, и моджахеды, когда временно захватили высоту, его не заметили. А через несколько часов пришло подкрепление: российские войска вернули заставу и нашли там полуживого бойца. Он был единственный, кто ни на минуту не покинул укрепление и при этом сумел выжить. Московские врачи пришили ему руку, которая после пулеметного ранения держалась только на нескольких жилах. Шансов ее спасти практически не было, люди в белых халатах совершили чудо. После операции правая рука хоть и стала короче на девять сантиметров, но полностью сохранила функциональность.

В интервью Азам рассказал много интересных подробностей о том бое, которые до сих пор не были широко известны. Фильм - уникальный материал, который очевидно обогатит военную летопись нашей страны.

- У нас немало таких героев. Например, десантники, совершившие марш-бросок до Приштины и фактически предотвратившие геноцид в Югославии. Или полковник-хирург, который много месяцев провел в плену в зиндане у террористов и выжил только благодаря несломленному русскому духу. Им есть что рассказать. И это будут очень интересные истории, - говорит Хижняк. - Мы учим детей любить страну и чтить своих героев. Но ветеранов Великой Отечественной с каждым годом остается все меньше. И скоро наши дети не смогут поговорить с ними. А ведь живой пример самый честный и навсегда остается в памяти. Россия после Великой Отечественной войны еще много чего пережила. Наши воины защищали южные рубежи, гибли в Афганистане, боролись с терроризмом внутри страны. Они не боялись идти на верную гибель для защиты Родины, и некоторые из них живут рядом с нами. Они многое могут рассказать ребятам.

Кстати, сам Кирилл воспитывался в семье, где служение Родине не было пустым звуком. Двоюродный брат Николай, например, сражался в Афганистане, где получил тяжелое ранение от взрыва мины, отец Анатолий Петрович Хижняк, подполковник милиции был известен на весь Ростов как кристально честный, принципиальный и непримиримый борец с преступностью. Примечательно, что даже после распада СССР он ни разу не съездил за границу (хотя, как и большинство россиян, имел возможность) - ему это было неинтересно. Своих сыновей он растил настоящими патриотами. Старший сделал спортивную карьеру, а Кирилл после службы на Тихоокеанском флоте пошел работать в правоохранительные органы и попал в легендарный первый набор ростовского СОБРа.

Отбор был чрезвычайно жестким. Пройти его по физическим и психологическим критериям могли единицы. Кирилл прошел. Он несколько лет отслужил в Чечне, участвовал во многих контртеррористических операциях. Например, при освобождении заложников в больнице города Буденновска. Тогда ему был всего 21 год, он стал одним из самых молодых участников тех событий.

Не менее трепетно Хижняк относится к истории своего рода. Его предки - казаки, которые еще в дореволюционной России защищали южные рубежи нашей страны. И Кирилл создал у себя дома настоящий музей, где собраны артефакты из истории семьи, а также разные военные раритеты. Особая гордость - аудиозапись песен прадеда Харитона, потомственного казака. Дед Харитон, как называют его в семье, обладал уникальным голосом и был запевалой в казачьем хоре. Каким-то чудом записи на советских бобинах удалось сохранить. Кирилл намерен их оцифровать, чтобы передать своим детям.

О себе Кирилл рассказывает неохотно: "Героем себя не считаю. Но среди нашего "боевого братства" есть люди, однозначно достойные того, чтобы про них знала вся страна".

Акцент

- Нужна качественная картинка и динамичная подача. Чем лучше будет снято, тем больше молодежи увидит эти фильмы, заинтересуется историей своей страны, - говорит Кирилл Хижняк. - В создании первого фильма нам помогает местный телеканал. Но в дальнейшем нам еще понадобятся профессиональные операторы, звукорежиссеры и монтажеры. Может быть, после публикации в "РГ" этой идеей заинтересуются неравнодушные люди. Вместе мы могли бы сделать очень интересный и важный для страны проект.