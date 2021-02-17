Новости

Регулярное потребление кофе изменяет структуру мозга 17:17
Вышел трейлер диснеевской "Круэллы" с Эммой Стоун 17:14
В МХАТ им. Горького назначен новый исполнительный директор 17:10
"Спутник V" зарегистрировали в Габоне 17:01
Завершено расследование дела о сокрытии 265 млн рублей от налогообложения 17:00
В Карелии полицейских наградили за спасение девушки из ледяной реки 16:49
Володин назвал Россию "последним островом свободы" 16:48
"Единая Россия" проведет акцию в честь Дня защитника Отечества 16:45
Сериал "Сваты" не закрывается и получит финальный сезон 16:45
Российские биатлонисты Латыпов и Павлова выступят в сингл-миксте на ЧМ 16:31
Нескольким категориям граждан разрешили жить без прописки 16:28
"Квартет И" хочет снять ремейк фильма "Еще по одной" 16:23
Крымский винодел возродил древние сорта винограда из последнего куста 16:22
COVID-19 не подтвердился: Михаила Боярского выписали из больницы 16:19
Матвиенко надеется на снятие основных ограничений по COVID к концу мая 15:59
В Следственном комитете создано поисковое движение 15:58
Единая платформа по искусственному интеллекту упростит работу врачам 15:56
"Газпром" представил интерактивную карту газификации регионов России 15:53
Танк "Армата" впервые представят за рубежом в ОАЭ 15:53
В Чите в результате ссоры соседей застрелили девятилетнюю девочку 15:51
Деревня под Омском осталась без жителей после убийства пенсионера 15:47
Ряд министерств передадут шефство над стройками "Единому заказчику" 15:42
Штраф за поврежденный подснежник в Турции равен стоимости машины 15:41
Эксперт рассказал, когда снизятся цены на продукты 15:34
Собянин рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 16:21
Рубрика: Общество

Смотри и помни

Бывший собровец снимает документальные фильмы о героях нашего времени
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Неделя - Юг России № 34(8385)
15 февраля в России отмечают День памяти воинов-интернационалистов. В этот день мы вспоминаем россиян, выполнявших свой служебный долг за пределами Родины. Бывший сотрудник ростовского СОБРа Кирилл Хижняк решил снять серию документальных фильмов о героях современной военной истории России.
В семье Кирилла Хижняка дети воспитываются на примере дедов и прадедов. Сын Володя показывает на снимке своего деда Анатолия Петровича, офицера милиции. Фото: Тагир Раджавов / РГ В семье Кирилла Хижняка дети воспитываются на примере дедов и прадедов. Сын Володя показывает на снимке своего деда Анатолия Петровича, офицера милиции. Фото: Тагир Раджавов / РГ
В семье Кирилла Хижняка дети воспитываются на примере дедов и прадедов. Сын Володя показывает на снимке своего деда Анатолия Петровича, офицера милиции. Фото: Тагир Раджавов / РГ

Ведь люди в погонах защищали страну не только во времена Великой Отечественной войны, но и все последующие десятилетия. Это будут короткие интервью по 15-20 минут с героями войн и локальных конфликтов. Судя по первым съемкам, видео будут интересны всем любителям истории, но главная цель Кирилла - чтобы их увидела молодежь.

Фото: Евгений Халдей/ТАСС
В России рассекретили документы по освобождению Заполярья и Норвегии

Героем первого фильма станет солдат из Таджикистана Азам Аминов. В 1993 году он был участником знаменитого боя на 12-й заставе Московского погранотряда. В распоряжении "РГ" есть черновая видеозапись интервью, где он впервые рассказал подробности нападения. Напомню, тогда 48 ребят практически без оружия одиннадцать часов отражали атаку 250 вооруженных до зубов и хорошо подготовленных моджахедов. Боевики призывали их сдаться, даже предлагали деньги, но ни один пограничник не согласился сложить оружие.

В тот день погибло 25 наших солдат, некоторым присвоено звание Героя России посмертно. Азам был тяжело ранен и выжил чудом. Истекающий кровью 19-летний парень сумел укрыться в одной из ям на заставе, и моджахеды, когда временно захватили высоту, его не заметили. А через несколько часов пришло подкрепление: российские войска вернули заставу и нашли там полуживого бойца. Он был единственный, кто ни на минуту не покинул укрепление и при этом сумел выжить. Московские врачи пришили ему руку, которая после пулеметного ранения держалась только на нескольких жилах. Шансов ее спасти практически не было, люди в белых халатах совершили чудо. После операции правая рука хоть и стала короче на девять сантиметров, но полностью сохранила функциональность.

Фото: Предоставлено Сергеем Петровым
На Алтае вышла книга о солдатах локальных войн

В интервью Азам рассказал много интересных подробностей о том бое, которые до сих пор не были широко известны. Фильм - уникальный материал, который очевидно обогатит военную летопись нашей страны.

- У нас немало таких героев. Например, десантники, совершившие марш-бросок до Приштины и фактически предотвратившие геноцид в Югославии. Или полковник-хирург, который много месяцев провел в плену в зиндане у террористов и выжил только благодаря несломленному русскому духу. Им есть что рассказать. И это будут очень интересные истории, - говорит Хижняк. - Мы учим детей любить страну и чтить своих героев. Но ветеранов Великой Отечественной с каждым годом остается все меньше. И скоро наши дети не смогут поговорить с ними. А ведь живой пример самый честный и навсегда остается в памяти. Россия после Великой Отечественной войны еще много чего пережила. Наши воины защищали южные рубежи, гибли в Афганистане, боролись с терроризмом внутри страны. Они не боялись идти на верную гибель для защиты Родины, и некоторые из них живут рядом с нами. Они многое могут рассказать ребятам.

Кстати, сам Кирилл воспитывался в семье, где служение Родине не было пустым звуком. Двоюродный брат Николай, например, сражался в Афганистане, где получил тяжелое ранение от взрыва мины, отец Анатолий Петрович Хижняк, подполковник милиции был известен на весь Ростов как кристально честный, принципиальный и непримиримый борец с преступностью. Примечательно, что даже после распада СССР он ни разу не съездил за границу (хотя, как и большинство россиян, имел возможность) - ему это было неинтересно. Своих сыновей он растил настоящими патриотами. Старший сделал спортивную карьеру, а Кирилл после службы на Тихоокеанском флоте пошел работать в правоохранительные органы и попал в легендарный первый набор ростовского СОБРа.

Фото: Анатолий Егоров/Фотохроника ТАСС
Битва за Ростов в 1943 году глазами участников войны

Отбор был чрезвычайно жестким. Пройти его по физическим и психологическим критериям могли единицы. Кирилл прошел. Он несколько лет отслужил в Чечне, участвовал во многих контртеррористических операциях. Например, при освобождении заложников в больнице города Буденновска. Тогда ему был всего 21 год, он стал одним из самых молодых участников тех событий.

Не менее трепетно Хижняк относится к истории своего рода. Его предки - казаки, которые еще в дореволюционной России защищали южные рубежи нашей страны. И Кирилл создал у себя дома настоящий музей, где собраны артефакты из истории семьи, а также разные военные раритеты. Особая гордость - аудиозапись песен прадеда Харитона, потомственного казака. Дед Харитон, как называют его в семье, обладал уникальным голосом и был запевалой в казачьем хоре. Каким-то чудом записи на советских бобинах удалось сохранить. Кирилл намерен их оцифровать, чтобы передать своим детям.

О себе Кирилл рассказывает неохотно: "Героем себя не считаю. Но среди нашего "боевого братства" есть люди, однозначно достойные того, чтобы про них знала вся страна".

Акцент

- Нужна качественная картинка и динамичная подача. Чем лучше будет снято, тем больше молодежи увидит эти фильмы, заинтересуется историей своей страны, - говорит Кирилл Хижняк. - В создании первого фильма нам помогает местный телеканал. Но в дальнейшем нам еще понадобятся профессиональные операторы, звукорежиссеры и монтажеры. Может быть, после публикации в "РГ" этой идеей заинтересуются неравнодушные люди. Вместе мы могли бы сделать очень интересный и важный для страны проект.

Уникальный снимок с тренировки первого ростовского СОБРа. Кирилл Хижняк здесь второй слева в верхнем ряду. Фото: Из личного архива К. Хижняк
В регионах Общество История Культура Кино и ТВ Документальное кино Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

Главное сегодня

Путин оценил идею продовольственных сертификатов
Володин назвал Россию "последним островом свободы"
МИД: Россия может перейти к политике сдерживания США
Совфед одобрил закон о штрафах за цензуру российских СМИ в интернете
Минсельхоз прокомментировал данные о росте цен на яйца и мясо птицы
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"