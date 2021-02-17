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17.02.2021 20:08
Рубрика: Общество

Словом и делом

Как поддержать русский язык за рубежом
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)
И профессионализм, и мужество требуются сегодня тем, кто защищает нашу культуру и язык в мире. Об этом шла речь в Севастополе на Международной конференции "Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом". Она собрала более 100 участников из 36 стран и четырех континентов. И темы, которые обсуждались, касались не только лингвистики и образования. "Когда хотят лишить прав наших соотечественников за рубежом, их прежде всего лишают русского языка, - заявил зампредседателя Совета министров Республики Крым - Постоянный Представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов, открывая онлайн-форум. - Эти симптомы были и во времена, когда в Прибалтике сокращали образование на русском языке... Сейчас там 30 процентов русскоязычных жителей. Но тем не менее с позапрошлого года в Прибалтике русского нет. В этом году под корень пытаются подрубить русский на Украине. Это акция абсолютно враждебная по отношению к большой части украинского населения. Русского во многом лишились и Грузия с Арменией".

По числу говорящих сегодня русский язык занимает восьмое место в мире, сообщила ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая, чья команда провела научное статистическое исследование о самочувствие языков. 258 миллионов человек - официальная цифра, которая характеризует распространенность русского языка в мире. Он представлен в 15 международных организациях и занимает там четвертое место, пропустив вперед английский, испанский и французский языки.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
150 русских школ за рубежом поделились своим опытом

"Очень важен статус языка в науке. Русский язык на пятом месте по числу публикаций. И мы в России очень хорошо понимает эту проблему: погоня за местами в международных рейтингах приводит к тому, что российские ученые свои научные статьи пишут на иностранных языках. И база русскоязычных научных статей обедняется", - рассказала ректор.

Между тем в США есть большой интерес к образованию на русском. Об этом говорила Елена Брэнсон, президент Русского Центра в Нью-Йорке. И в Испании соотечественники пытаются сохранять национальные российские ценности и язык в семьях, подчеркнула Ольга Шувалова.

К слову, ее сын обратился на официальный сайт "Лего" с предложением включить в перечень сборных фигур и российский космический корабль "Союз". Так будет справедливо, считает молодой человек.

Размышляя о близком окружении нашей страны, Георгий Мурадов назвал постсоветское пространство "исторической Россией". "Неверно называть этот разделенный народ, почти 30 миллионов человек, диаспорой. Они не мигранты, они жили всегда в Донецке, Луганске, в Северном Казахстане (Восточном и Западном тоже, кстати), в Восточной Латвии, Нарвском крае", - отметил он и добавил, что проблем на постсоветском пространстве множество. А главная из них - существование шести непризнанных государств в одном регионе. Это Донецкая и Луганская народные республики, Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия и Карабах. "Какие языки в этих непризнанных государствах? В большинстве русский. Хотя Абхазия и Южная Осетия - это республики со своим национальным компонентом, но и русский язык у них в качестве государственного", - подчеркнул зампредседателя правительства Крыма.

258 миллионов человек в мире сегодня говорят по-русски

О "мягкой силе" русского слова и мужестве учителей русского в странах, где он признан языком-врагом, говорила и заместитель главного редактора "Российской газеты", председатель оргкомитета Международного Пушкинского конкурса Ядвига Юферова.

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