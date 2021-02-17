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Рубрика: Общество

История с фасадом

В Севастополе ремонт в 130-летнем здании "Лазаревских казарм" обернулся скандалом
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 33(8384)
После вмешательства общественников остановлен ремонт в одном из зданий Лазаревских казарм, где расположен филиал Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. В вузе сообщили, что здание разрушалось на глазах, поэтому оперативно начали работы: оштукатурили фасад, приступили к внутренней отделке. Но почему-то не вспомнили, что фасады, окна, крыша, внутренние стены объекта культурного наследия (ОКН) находятся под охраной.
Фото: Анатолий Пряшников Фото: Анатолий Пряшников
Фото: Анатолий Пряшников

- Каменные облицовочные блоки подогнаны друг к другу идеально, почти без швов. Штукатурить их нельзя, - объяснил корреспонденту "РГ" заместитель председателя севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Степан Самошин. - На восточном фасаде установили пластиковые окна, скорее всего, выбросив оригинальные металлические рамы, которые также являются предметом охраны. Они хоть и послевоенные, но все равно очень любопытные - такого в Севастополе нигде больше нет. Арки и стены внутри подготовили к зашивке гипсокартонном. Такое отношение к истории и памятникам Севастополя возмущает. Если пользователя не устраивает здание, он может переехать, а не портить его.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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Начальник Севнаследия Ирина Масликова сообщила, что научно-проектная документация на ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс зданий Учебного отряда (бывшие Лазаревские казармы)" не поступала на согласование. Соответственно, разрешение на работы не выдавалось.

- Однако на крыше, северном и восточном фасадах ОКН ведутся ремонтно-строительные работы с нарушением обязательных требований законодательства в области охраны объектов культурного наследия. В адрес филиала ФГБОУ ВО "Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова" направлено предписание о приостановлении строительных, хозяйственных и иных работ. Применяются меры административного реагирования, - сказала Масликова.

Руководители филиала ГМУ им. Ушакова заявили журналистам, что не знали о том, что здание включено в список объектов культурного наследия. Филиал занимает один из корпусов Лазаревских казарм с 2002 года, и за это время никто из чиновников не уведомил вуз об особом статусе здания. По мнению юриста учреждения, это освобождает руководство вуза от ответственности. Более того, в описании объекта культурного наследия нет точного адреса, а значит еще предстоит доказать, что здание вуза - тоже ОКН.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Комплекс зданий бывших Лазаревских казарм был отнесен к объектам культурного наследия регионального значения в 2016 году, а в 2017 утверждены границы и предмет охраны. В составе комплекса - девять зданий по улице Героев Севастополя, построенных в конце XIX века. Стоит отметить, что точного адреса в приказе Севнаследия и правда нет, указана лишь улица. Но есть карта с обозначением охраняемых корпусов.

У Казарменного флигеля N4 1880-1890-х годов постройки, который занимает филиал ГМУ им. Ушакова, предметом охраны являются крыша, архитектурно-художественное оформление фасадов, размер дверных и оконных проемов, внутренние стены, прорезанные большими полуциркульными арками, исторический материал и конструкция сводов, местоположение лестниц, металлические оконные рамы.

Возможно, в вузе попытаются оспорить штраф за порчу объекта культурного наследия в суде. Однако продолжить ремонт можно будет, только выполнив все требования законодательства об охране памятников. Предстоит разработать научно-проектную документацию, утвердить ее в Севнаследии и нанять организацию с лицензией на проведение реставрационных работ. .

Компетентно

Анатолий Пряшников, член научно-методического совета при Севнаследии, реставратор:

- Все, что сейчас сделано строителями, придется исправлять. Никто не разрешит оставить эту штукатурку при согласовании проекта реставрации. Но проблема в том, что демонтировать штукатурку с камня, не повредив фасад, очень сложно. Придется затратить больше денег на восстановление кладки. Возможно, вуз пытался таким образом сэкономить, но теперь работы обойдутся гораздо дороже.

В регионах Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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