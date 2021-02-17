3D-модель показала гигантскую полость в ямальском кратере

Группа исследователей изучала кратер глубиной более 30 метров, который образовался на Ямале в начале лета 2020 года, с помощью беспилотника, который провел аэрофотосъемку. Так удалось создать 3D-модель подземной полости и кратера выброса газа. Оказалось, что на появление воронки повлиял глубинный разлом и аномальный тепловой поток Земли.

Исследование проводили сотрудники Института проблем нефти и газа РАН и Центра добычи углеводородов Сколковского института науки и технологии. Об этом сообщается на сайте последнего. Также результаты опубликованы в журнале Geosciences.

- Обнаруженный кратер поражает своей идеально сохранившейся формой. Это прежде всего конусообразный верх, по которому произошел отрыв выброшенного мерзлого грунта. Сохранившаяся периферийная часть бугра пучения, который предшествовал газовому выбросу. Близкие к первоначальным стенки тела кратера и, конечно, хорошо выраженная газовая полость в ледяном основании кратера, - говорит научный сотрудник Центра добычи углеводородов Евгений Чувилин.

Ученым повезло: объект не успело затопить водой, и они смогли застать кратер почти в первозданном виде. Это первый случай, когда удалось исследовать такой "свежий" объект. Уникальна и гигантская подземная полость кратера в массиве льда, в которой скапливался газ. После выброса сохранилась часть ее ледяного свода.

- Для исследования беспилотник был направлен внутрь кратера и произвел подземную аэрофотосъемку на глубине 10-15 метров ниже поверхности земли. Специальная обработка данных позволила построить 3D-модель подземной полости и кратера выброса газа, - говорится в сообщении.

Модель позволила документально зафиксировать строение подземной полости сложной формы. Полученные результаты показали, что механизм формирования полости - эндогенный (связанный с энергией из недр Земли). То есть, она сформировалась за счет плавления льда снизу, газодинамического роста бугра пучения и взрыва газа.