Анна Кузнецова начала проверки детских учреждений страны

Юристы Уполномоченного по правам ребенка начали комплексные проверки детских учреждений в регионах. В ряду первых проверенных - Челябинская область. Толчком к инспекциям детского омбудсмена Анны Кузнецовой стала история с нарушением прав двухмесячного Миши, который попал в больницу со спинальной мышечной атрофией. Его не забирала мама, но получала его пособия. Теперь он усыновлен в Москве, а в Челябинской области прошла комплексная инспекция детских домов и интернатов, образовательных организаций, учреждений ФСИН на предмет соблюдения прав несовершеннолетних.

- Посмотрели десятки учреждений, - сообщила Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. - Идет снижение заболеваемости туберкулезом в 2020 году на 25,6 процента. Идет сокращение онкологических заболеваний, снизилось число несовершеннолетних, подверженных различным зависимостям более чем в пять раз.

Однако результаты могли быть лучше: в Челябинской области почти нет детских неврологов, психологов и даже педиатров, которые могли бы вести мониторинг здоровья детей в детских домах и интернатах. Как установили проверки, при госпитализации детей в детских домах и интернатах нет людей, способных сутками ухаживать за детьми-инвалидами в условиях стационара.

- Это проблема всех регионов, - заметила Анна Кузнецова, - поэтому на них надо распространять практику как подготовки медперсонала для ухода за больными детьми, так и создания социальных гостиниц для внебольничного проживания тяжелобольных детей. Этот опыт надо тиражировать в регионы, где есть медицинские центры федерального значения. Там же развивать сервис "одного окна" с тем, чтобы ориентировать родителей и НКО, чтобы они получали информацию обо всех возможных способах оказания помощи конкретному ребенку.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заметил, что в области уже меняется система оказания детской помощи. На пять процентов снизилось количество детей, которые находятся в детских домах, и расширяется статус многодетной семьи. Так, законопроект, рассматриваемый местным Заксобранием, предусматривает, что семья из трех детей сохранит статус многодетной, если старшему ребенку исполнилось 18 лет, но он продолжает очное образование. Семья останется многодетной, пока ребенок учится до 23 лет.

Почти нет детских неврологов, психологов и даже педиатров, которые могли бы вести мониторинг здоровья детей в детских домах

Инспекция детских учреждений продолжится в Курганской и Свердловской областях, потом в Тюменской и Ханты-Мансийском АО, затем - по всей стране.

Дословно

Анна Кузнецова, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка:

- Огромную роль в этой истории (проверки детских учреждений Челябинской области. - Прим. "РГ") сыграли волонтеры и добровольцы. Они не давали никому покоя. Порой информация добровольцев отличалась от той, которую мы имели от официальных лиц. И во многих случаях правда была на стороне волонтеров, которые все время держали руку на пульсе.

Подготовила Татьяна Владыкина