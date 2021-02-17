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17.02.2021 16:48

Финансовый "светофор" затормозит бизнес

Уполномоченный по защите прав предпринимателей выступил против изъятия у них денежных средств
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 35(8386)
Региональный бизнес-омбудсмен Александр Гончаров раскритиковал предложенные законодательные изменения для банковской практики, в частности, внедрение в сферу кредитной деятельности платформы "знай своего клиента", зачисляющей юрлица и ИП в разные категории в зависимости от их законопослушности.

В аппарате уполномоченного напомнили, что осенью 2019 года Банк России уже представлял банковскому сообществу эту инициативу (проект KYC-платформы или единой системы оценки надежности клиентов банков). Регулятор, по словам защитников бизнеса, самостоятельно намерен оценивать риски отмывания денег и причастность клиентов банков к деятельности по легализации преступных доходов, а потом извещать о результатах кредитные организации.

После такой сортировки в "красную" зону высокого риска попадут компании, требующие контроля в режиме онлайн. В сомнительной, "желтой", окажутся коммерсанты, чьи операции банк станет анализировать в офлайне, но регулярно. В "зеленой" зоне останутся самые законопослушные (их будет большинство), не требующие особого контроля.

Для продвижения проекта выбран неподходящий момент, когда из-за пандемии экономика находится на спаде и десятки тысяч ИП и небольших компаний закрываются по всей стране

Система, рожденная благими намерениями снизить расходы кредитных организаций на идентификацию клиентов и желанием решить вопрос с "черными списками" предпринимателей и компаний, которым должно быть отказано в банковском обслуживании, по прогнозам может заработать в конце нынешнего или начале 2022 года. Однако, несмотря на то что в инициативе заложено стремление отсечь нездоровый предпринимательский пласт, защитников коммерсантов смущает ряд обстоятельств.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Во-первых, ярко выраженная экспроприационная составляющая проекта. Сегодняшняя версия предполагает, что банк должен расторгнуть договор с подозрительным лицом, если оно в течение шести месяцев после зачисления в "красную" зону не обжалует это решение, а дальше и того хуже - перечислить его средства в госбюджет. Во-вторых, критиков настораживает закрытость некоторых оценочных процедур. Год назад регулятор пояснял, что "поисковые" критерии уже выработаны и их более сотни: большая часть публична и отражена в рекомендациях, но есть и закрытые. Между тем действующее законодательство не позволяет Банку России проводить оценку риска клиентов, и, чтобы устранить это несоответствие, необходимо принять поправки к "антиотмывочному" закону № 115-ФЗ, а также закону "О банках и банковской деятельности".

- Это возмутительный и неприкрытый лоббизм со стороны банков, - комментирует Александр Гончаров. - Согласно статье 35 Конституции РФ изъятие имущества возможно только по решению суда. Об этом говорится в подготовленном Счетной палатой РФ заключении на данную законодательную инициативу. Кстати, в нем также указывается на неопределенность понятия "подозрительные операции", которая несет в себе риски произвольной трактовки банковскими служащими финансовых действий.

К тому же, по мнению бизнес-омбудсмена, для продвижения проекта выбран неподходящий момент, когда из-за пандемии экономика находится на спаде и десятки тысяч ИП и небольших компаний закрываются по всей стране, о чем говорят данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России. То же происходит в Челябинской области: если на начало 2019 года в регионе было 145 780 субъектов МСП, в 2020 году - 140 093, то по состоянию на 10 февраля 2021-го - 133 052. Поэтому, делают вывод в команде уполномоченного, "распознавательную" платформу "знай своего клиента" сегодня нельзя внедрять, чтобы не усугубить ситуацию.

Банк России, в свою очередь, от комментариев на эту тему воздержался. Как пояснил корреспонденту "РГ" его представитель, регулятор не комментирует намерения, когда инициативы существуют на стадии проекта. Лишь после того, как законодательный акт примут, ЦБ обозначит свою позицию и будет готов выступить с разъяснениями.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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