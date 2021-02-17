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17.02.2021 14:18
Рубрика: Общество

Фото: Жителей Екатеринбурга привили от COVID-19 на выездной вакцинации

Текст: Анна Шиллер
Фото: Елена Елисеева

Сегодня в екатеринбургском торговом центре прошла первая выездная вакцинация от коронавируса. Препарат получили 410 человек. Для этого горожанам бесплатно выделили 700 доз вакцины "Спутник V", рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Желающих привиться было много, только в первый час вакцину поставили более сотни человек. По словам старшей медсестры центральной городской больницы №24 Ольги Вечтомовой, ее завозили партиями по мере увеличения потока людей. Это связано с тем, что за полчаса до укола та должна успеть разморозиться (ее хранят при температуре 18 градусов ниже нуля).

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Пациенты предварительно заполняли согласие на прививку и анкету, указывая паспортные данные, СНИЛС и свои контакты - их внесут в единый регистр вакцинированных от COVID-19. Большинство пришедших не имели антител либо думали, что уже переболели в легкой форме.

- Я от всех болезней прививаюсь, так как профилактика не повредит. Тем более о данной вакцине больше всего можно найти информации, ее доступных аналогов пока нет, - говорит Владимир.

В мобильном пункте работало три медсестры и два терапевта, которые измеряли пациентам температуру и давление, выдавая окончательное разрешение на прививку. Некоторых людей с высоким давлением просили подождать либо отложить вакцинацию. Больше всего в очереди оказалось посетителей старше 60 лет.

- Меня дети сюда отправили, - говорит пенсионерка Валентина Михайловна, у которой в прошлом году переболели коронавирусом дочь и правнук. - Еще у меня много хронических заболеваний, поэтому я пришла сюда.

Через три недели (10 марта) на площадке торгового центра будет проходить ревакцинация, поскольку курс идет в два этапа, а также первичная вакцинация. Но врачи добавляют: пациент может бесплатно поставить прививку и в больнице по месту жительства, показав направление на ревакцинацию.

Между тем

В Свердловский области за последние сутки было выявлено 228 случаев заражения коронавирусом, из них 96 - в Екатеринбурге. Выписано из больниц за сутки 238 человек, всего за время пандемии вылечились 68335 пациентов. Зарегистрировано 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число погибших достигло 2257 человек.

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